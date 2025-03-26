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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استرداد 166 فدان من أملاك الدولة وإزالة 15 حالة تعدي بأسيوط

إزالة التعديات بأسيوط
إزالة التعديات بأسيوط
إيهاب عمر

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم استرداد 166 فدان من أملاك الدولة وإزالة 15 حالة تعدي بمركزي أسيوط وساحل سليم ضمن المرحلة الثانية من الموجة 25 للازالات التي بدأ 8 مارس الجاري وتستمر حتى 28 مارس 2025 تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

إزالة 15 حالة تعدي

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تمكنت بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية من إزالة 15 حالة تعدي على أراضي أملاك دولة بمركزي أسيوط وساحل سليم حيث نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز حملة للازالات وتمكنت من إزالة 12 حالات تعدي منهم 6 حالات تعدي بالمباني على أملاك دولة و6 حالات تعدي بالزراعة على 166 فدان كما نجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم برئاسة عبد اللطيف عبدالمنعم رئيس المركز من إزالة 3 حالات ب تعدي بالمباني على أملاك حماية النيل مشيراً إلى أن تلك الحملات تمت في وجود قوة أمنية ومسئولي جهات الولاية ومسئولي الازالات وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية بالمركزين.

وأكد أبوالنصر أن تم تكليف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز بمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة والتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وجهات الولاية وذلك بحسب البرنامج الزمني الذي تم إعداده لإزالة كافة التعديات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتاً إلى أن الموجة الــ 25 من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن إستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

أسيوط محافظ أسيوط أملاك الدولة إزالة 15 حالة تعدي الموجة 25 للازالات استرداد أراضي الدولة حق الشعب التعدى على أملاك الدولة

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