العدولى رئيسا لقطاع المشتريات والمخازن بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

أصدر المهندس حسن محمد البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قرارًا بترقية المهندس محمد حمدي رزق العدولي إلى منصب رئيس قطاع المشتريات والمخازن.

وشغل العدولى عدة مناصب قيادية بالشركة ، منها:

مدير عام الإدارة العامة للمشتريات ويشرف على إدارة الاتصال السياسي.

مدير عام الورش.

الاشرف على إدارة الاتصال السياسي.

ويُعد المهندس محمد حمدي رزق العدولي من القيادات الشابة الواعدة، حيث يمتلك خبرة واسعة في مجال المشتريات وإدارة المخازن، ولعب دورًا بارزًا في تطوير استراتيجيات التوريد وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد بالشركة. كما ساهم في تحسين منظومة العمل، بما يحقق أعلى معايير الجودة والكفاءة التشغيلية.

وتأتي هذه الترقية في إطار خطة الشركة للاستفادة من الكفاءات والخبرات في تطوير منظومة المشتريات والمخازن وتحسين كفاءة التشغيل والإدارة، بما يحقق الأهداف الاستراتيجية لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.