مطالب بوضع تمثال لمحمد صلاح في ملعب الإنفليد| إيه الحكاية؟

استطاع النجم المصري اللاعب محمد صلاح، لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، أن يسطر اسمه في عقول ومحبي الدوري الإنجليزي بشكل عام، وفريق ليفربول بشكل خاص، حتى طالبت إحدى الصحف الإنجليزية بتكريمه مثل أساطير الريدز الذي تم تكريمهم من قبل تقديرًا لجهوده هذا الموسم مع الفريق.

تكريم صلاح

وطالبت صحيفة “ميرور” الإنجليزية اليوم ،الأربعاء 26 مارس، بأن يتم تكريم النجم العالمي محمد صلاح، هداف منتخب مصر وليفربول، أسوة بأساطير ليفربول الذين سبقوه، وذلك بعد أدائه الذي أبهر الجميع هذا الموسم خلال النسخة الحالية من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز (البريميرليج).

اعتلاء قائمة الدوري الإنجليزي الممتاز

أشارت الصحيفة الإنجليزية إلى أن معظم مشجعي فريق ليفربول لم يكونوا يتوقعون أن يتوج الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، ولكن يدين الفريق الإنجليزي بالفضل إلى اللاعب المصري محمد صلاح، والذي يعتلي قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 27 هدفًا، هذا بالإضافة إلى تصدر صلاح قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف برصيد 17 تمريرة حاسمة.

تمثال لمحمد صلاح

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح يستحق أن يتم تكريمه بقيام ليفربول بوضع تمثال له وذلك بمحيط ملعب الانفليد، أسوة بما تم مع اللاعبين القدامي بالنادي أمثال اللاعب دلبيل شانكلى الذي له تمثال فى أنفيلد، وكذلك اللاعب بوب بايزلى الذي له مدرج يحمل اسمه.

تصدر ليفربول للدوري الإنجليزي

واعتلى فريق ليفربول الإنجليزي قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليج) هذا الموسم وذلك برصيد 70 نقطة، متخطيًا فريق أرسنال، صاحب المركز الثاني، بفارق 12 نقطة، ويتبقى 9 مباريات على نهاية مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتاج الريدز إلى الفوز في 6 مباريات للوصول إلى النقطة 88 لضمان الفوز رسميًا ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وحصد اللقب رقم (20) في تاريخ النادي والتعادل مع فريق مانشستر يونايتد في عدد الألقاب، ويأمل الفرعون المصري في استمرار تألقه في المباريات المقبلة وتسجيله المزيد من الأهداف وحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية في مسيرته مع الريدز.