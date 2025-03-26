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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية تعليم الجيزة تكرم الأمهات المثاليات لعام 2025 تقديرا لجهودهم

سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة
أحمد زهران

كرم سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، الأمهات المثاليات بتعليم الجيزة، وذلك خلال حفل أقامته المديرية للأم المثالية، على مسرح المديرية بالمدرسة السعيدية الثانوية.

أقيم الاحتفال تحت رعاية سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وريحاب عريق وكيل المديرية، وتحت إشراف توجيه عام التربية الاجتماعية، وبإشراف سحر مصطفى مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.

بدأ الحفل بالسلام الوطني، ثم بتلاوة آيات من القرآن الكريم من إحدى طالبات تعليم الجيزة، ثم كلمة وكيل الوزارة، وبعدها تكريم الأمهات المثاليات، وفي النهاية تم تقديم فقرات غنائية تعبر عن الأم، وذلك من كورال المديرية.

وضمت اسماء المكرّمات من الأمهات المثاليات كل من: ميرفت عبد المنعم عبد الوهاب مدير مدرسة بنك أبوظبي إدارة أبو النمرس التعليمية، وأمل فاروق محمد أخصائية اجتماعية بمدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بإدارة الدقي التعليمية، وماجدة فتحي مجاهد رئيس قسم بالحسابات بالمديرية، ونجاح عبد العظيم عبد المحسن خدمات معاونة بالمديرية.

وفي كلمته التي أعرب فيها عن تقديره واحترامه للأم قال وكيل الوزارة: نحن هنا اليوم تقديرًا واحترامًا لأجل الأم التي ضحت لأجل أبنائها وساهمت بكل معاني الحب والعطف والعطاء لبناء القيم والأخلاق الحميدة، فكل التقدير إلى من حملت الأمانة وأدتها على أكمل وجه.

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