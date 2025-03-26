وزير الأوقاف: مصر لن تقبل تهجير الفلسطينيين بأي حال من الأحوال

أكد الدكتور أسامة الأزهرى، وزير الأوقاف، أن مصر ترفض تمامًا كل محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرًا إلى أن هذا الظلم لا يمكن أن تشارك فيه مصر بأي حال من الأحوال.

وأضاف وزير الاوقاف، خلال احتفالية الوزارة بليلة القدر ، أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل جاهدة لمواجهة هذا الظلم من خلال تعزيز جهودها في إعمار قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه المشروعة.

وأكد الوزير أن مصر ثابتة في مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن كل المصريين يقفون خلف الرئيس السيسي في موقفه الحاسم ضد تهجير الفلسطينيين. كما أشار إلى أن مصر وضعت خططًا استراتيجية تهدف إلى تحقيق العدالة والسلام للشعب الفلسطيني، ودعم بناء مستقبل أفضل له.

وفي نهاية كلمته، قدم الوزير دعواته بالشفاء العاجل لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، مؤكداً على الدور الكبير الذي يلعبه الأزهر في نشر قيم التسامح والوسطية.

تفاصيل الاحتفالية بليلة القدر

كما شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الاحتفالية التي نظمتها وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، والتي أقيمت في مدينة الفنون والثقافة (قاعة الأوبرا) بالعاصمة الإدارية الجديدة. حيث ألقى وزير الأوقاف كلمة أكد خلالها على أهمية التصدي للأفكار المغلوطة وتعزيز الفهم الصحيح للإسلام.

تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

كما شهد الحفل تكريم الرئيس السيسي للفائزين في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم، حيث تم تكريم الفائزين في فروع الحفظ والتجويد والتفسير، إضافة إلى تكريم المشاركين من الناطقين بغير العربية وحفظة القرآن الكريم من ذوي الهمم.