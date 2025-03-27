قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعذيب وصعق حتى الموت.. عجوز ينتقم من ابنه بعد طرده خارج المنزل بالجيزة
بعد توقيف نائب الرئيس.. تحذير أممي من انزلاق جنوب السودان إلى الحرب
دعاء ليلة القدر .. 12 كلمة قبل النوم تغفر ذنوبك كلها وتيسير الأمور الصعبة
متوسط سعر بيع اليورو اليوم الخميس
قبل العيد بأيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض
هل ليلة القدر كانت أمس 27 رمضان؟.. هذه العلامات تبشرك بها
الأب خلص على عياله.. ننشر الصور الأولى للضحايا والمتهم في واقعة الغربية
زكاة الفطر 2025 .. اعرف قيمتها والمستحقين لها واحذر من إخراجها في هذا التوقيت
بسبب سيجارة .. حريق يلتهم أشجار مزرعة برتقال بالغربية | صور
ترامب يحمّل مستشار الأمن القومي الأمريكي مسئولية تسريبات سيجنال
أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها تحفظك من كل سوء وتوسع الأرزاق
خلص على ولاده .. ضبط أب مدمن أنهي حياة طفليه وأصاب الثالث في الغربية | صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

شاهد| أستون مارتن فانكويش فولانتي 2026

أستون مارتن فانكويش فولانتي
أستون مارتن فانكويش فولانتي
إبراهيم القادري

كشفت شركة أستون مارتن عن طرازها الجديد أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026، وتنتمي فانكويش فولانتي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم جذاب يدل علي القوة .

 أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

- محرك أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

تستمد سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5200 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 824 حصان، وعزم دوران 738 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

وتلك القوة تجعل أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026  أقوى سيارة إنتاج بمحرك أمامي، وتصل سرعتها القصوى إلي 214 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100كم/ٍاعة في مدة 3.4 ثانية .

- مواصفات أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

زودت سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق بـ ضبط خاص، وبها مخمدات بيلستين DTX، وبها مكابح سيراميك كربونية أمامية بستة مكابس مع مكابح بأربعة مكابس في الخلف، وبها إطارات بيريللي بي زيرو مقاس 21 بوصة، وبها زوج من الشاشات الرقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام المعلومات والترفيه، وبها زر لخفض السقف القماشي القابل للطي على شكل حرف K والذي يستغرق 14 ثانية ويمكن القيام به بسرعات تصل إلى 50 كم/ساعة، ومع رفع السقف لا يمكنك سماع نظام العادم التيتانيوم .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

- أسعار أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

تباع سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 627 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة أستون مارتن في صناعة السيارات

أستون مارتن هي شركة بريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات السياحية الكبرى، وتأسست الشركة السابقة لها عام 1913 على يد ليونيل مارتن و روبرت بامفورد  .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

ارتبطت العلامة التجارية للشركة منذ عام 1947 وتحت قيادة ديفيد براون بالسيارات السياحية باهظة الثمن في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ومع الشخصية الخيالية جيمس بوند بعد استخدامه لنموذج دي بي 5 في فيلم إصبع الذهب عام 1964، وتعتبر سيارات الشركة السياحية الكبرى والرياضية رمز ثقافي بريطاني.

أستون مارتن أستون مارتن فانكويش فولانتي فانكويش فولانتي موديل 2026 فولانتي شركة أستون مارتن محرك أستون مارتن فانكويش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

رئيس الوزراء

رد حاسم من الحكومة بشأن زيادة أسعار البنزين 5 جنيهات قبل العيد

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

رئيس الوزراء لصدى البلد: لدينا هيكلة تدريجية لأسعار المنتجات البترولية

شيخ الأزهر

بعد تعرض الإمام الأكبر لوعكة صحية.. رسالة عاجلة من شيخ الأزهر إلى الرئيس السيسي والمصريين

وزير التربية والتعليم

تحرك عاجل من التعليم بعد إلغاء مسمى معلم فصل

الاهلي

الأهلي يخسر بثلاثية من زد وديا استعدادا للهلال السوداني

زيزو

إعلامي يزف بشرى بشأن زيزو

ليلة القدر

4 ركعات في ليلة القدر .. أوصى بها النبي تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

بدرس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

درس التراويح بالجامع الأزهر

درس التراويح بالجامع الأزهر.. مفتي الجمهورية: ليلة القدر هدية من الله لعباده

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة

دعاء يفتح لك الأبواب المغلقة.. ردده عند الشدائد

بالصور

طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج
طريقة عمل سلطة البابا غنوج

عند التسمم من الفسيخ.. هذه الأعراض احذر منها

التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ
التسمم من الفسيخ

إطلالة ساحرة.. بوسي تتألق بالقفطان الأسود والمكياج الهادئ.. شاهد

بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها
بـ قفطان قطيفة..بوسي تثير الجدل بجمالها فى احدث ظهور لها

طريقة تحضير سلطة تاكو سبع طبقات

سلطة تاكو سبع طبقات
سلطة تاكو سبع طبقات
سلطة تاكو سبع طبقات

فيديو

اعلان بلبن

بسبب كحك العيد.. قصة اعتذار بلبن عن إعلانها وقرار الأعلى للإعلام بمنعه

ياسمين صبري ومحمد رمضان

‎بلاغ رسمي ضد نمبر وان بسبب ياسمين صبري.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

المزيد