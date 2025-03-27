شاهد| أستون مارتن فانكويش فولانتي 2026

كشفت شركة أستون مارتن عن طرازها الجديد أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026، وتنتمي فانكويش فولانتي لفئة السيارات الكوبيه الخارقة، وتظهر بتصميم جذاب يدل علي القوة .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

- محرك أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

تستمد سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 قوتها من محرك 12 سلندر سعة 5200 سي سي مزدوج التيربو، وتنتج قوة 824 حصان، وعزم دوران 738 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 8 سرعات .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

وتلك القوة تجعل أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 أقوى سيارة إنتاج بمحرك أمامي، وتصل سرعتها القصوى إلي 214 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100كم/ٍاعة في مدة 3.4 ثانية .

- مواصفات أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

زودت سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، نظام تعليق بـ ضبط خاص، وبها مخمدات بيلستين DTX، وبها مكابح سيراميك كربونية أمامية بستة مكابس مع مكابح بأربعة مكابس في الخلف، وبها إطارات بيريللي بي زيرو مقاس 21 بوصة، وبها زوج من الشاشات الرقمية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام المعلومات والترفيه، وبها زر لخفض السقف القماشي القابل للطي على شكل حرف K والذي يستغرق 14 ثانية ويمكن القيام به بسرعات تصل إلى 50 كم/ساعة، ومع رفع السقف لا يمكنك سماع نظام العادم التيتانيوم .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

- أسعار أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

تباع سيارة أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026 في سوق السيارات السعودي بفئة واحدة سعرها مليون و 627 ألف ريال سعودي .

- تاريخ شركة أستون مارتن في صناعة السيارات

أستون مارتن هي شركة بريطانية لصناعة السيارات الرياضية الفاخرة والسيارات السياحية الكبرى، وتأسست الشركة السابقة لها عام 1913 على يد ليونيل مارتن و روبرت بامفورد .

أستون مارتن فانكويش فولانتي موديل 2026

ارتبطت العلامة التجارية للشركة منذ عام 1947 وتحت قيادة ديفيد براون بالسيارات السياحية باهظة الثمن في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ومع الشخصية الخيالية جيمس بوند بعد استخدامه لنموذج دي بي 5 في فيلم إصبع الذهب عام 1964، وتعتبر سيارات الشركة السياحية الكبرى والرياضية رمز ثقافي بريطاني.