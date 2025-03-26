رانيا المشاط: قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية شهد طفرة كبيرة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصاعة شهد زيادة في التسهيلات الائتمانية الممنوحة للقطاع الخاص.

وقالت رانيا المشاط، خلال كلمتها التي القتها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن إيرادات قناة السويس، تراجعت لاسباب لا تتعلق بالدولة المصرية، ولكن تعود لاسباب خارجية منها الأحداث في الشرق الأوسط.

شهد طفرة كبيرة

وتابعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السياسات التصحيحية للحكومة عملت على زيادة الناتج المحلي، مؤكدا أن قطاع الصاعات التحويلية غير البترولية شهد طفرة كبيرة خلال الفترة السابقة.