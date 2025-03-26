بعد الرنجة والفسيخ..طريقة مشروب الليمون بالنعناع

يعد عصير الليمون بالنعناع من العصائر الرئيسية فى عيد الفطر لتناولها بعد وحبة الرنجة والفسيخ ، لذا نقدم لك فى هذا التقرير طريقة تحضيره على طريقة الشيفنجلاء الشرباشى.

طريقة عمل عصير ليمون بالنعناع

المكونات

4 حبة ليمون متوسط الحجم

أوراق حزمة واحدة من النعناع ( من الممكن الزيادة على حسب الرغبة)

1 لتر ماء مثلج ( 4 أكواب كبيرة)

سكر حسب الرغبة)

طريقة تحضير عصير ليمون بالنعناع..

-نحضر حبات الليمون ونغسلهم جيدا بالماء ، ثم نقشرهم ، ثم نقطع كل واحدة إلى 4 أجزاء

-نحضر الخلاط الكهربائي ثم نضع فيه الليمون المقطع و نصف حزمة أوراق النعناع و نصف لتر ماء مثلج و نصف كمية السكر نشغل الخلاط على السرعة المتوسطة حتى تختلط المكونات وتصبح سائلة

نحضر إناء ونضع عليه مصفاه ونصب خليط ليمونبالنعناع في الإناء حتى يتم تصفيته

-نترك عصير الليمون بالنعناع السائل في الإناء ونعيد باقي كمية الليمون الموجودة في المصفاة إلى الخلاط ونضيف إليها نصف حزمة أوراق النعناع و نصف لتر ماء مثلج و نصف كمية السكر ونشغل الخلاط مرة اخرى على السرعة المتوسطة حتى تختلط المكونات وتصبح سائلة.

-نصفي الكمية الثانية من خليط ليمون بالنعناع فوق كمية الأولى المصفاة ليصبح عصير الليمون بالنعناع جاهز للتقديم