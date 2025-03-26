مليار دولار.. أرقام مرعبة تخص جوائز كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

أوضحت التفاصيل التي نشرها صندوق جوائز كأس العالم للأندية أن الفائز قد يحصل الفائز بأول نسخة ينظمها الفيفا بمشاركة 32 فريقًا في الولايات المتحدة على 125 مليون دولار، حيث تصل الجوائز إلى قيمة مليار دولار.

وأعلن الفيفا أنه خصص 525 مليون دولار كرسوم مضمونة للفرق المشاركة في البطولة التي ستُقام في الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو، تتراوح بين 38.19 مليون دولار للفريق الأوروبي المصنف الأول، و3.58 مليون دولار لممثل أوقيانوسيا أوكلاند سيتي.

كما تُمنح 475 مليون دولار إضافية بناءً على نتائج المباريات الـ 63، منها مليونا دولار للفائزين في دور المجموعات، و7.5 مليون دولار للعب في دور الـ 16، و40 مليون دولار للفريق الفائز في النهائي على ملعب ميتلايف بالقرب من نيويورك.

سيحصل الفريق الأوروبي الأعلى تصنيفًا - على الأرجح ريال مدريد - الذي فاز بجميع مباريات دور المجموعات وتأهل إلى أدوار خروج المغلوب ليفوز باللقب على 125 مليون دولار.

وُضعت الكأس الذهبية في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض هذا الشهر بعد أن سلمها رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو إلى الرئيس دونالد ترامب، الذي دُعي لتقديمها للقائد الفائز.

وتأخر صرف الجائزة حتى تم الاتفاق متأخرًا في ديسمبر على صفقة بث عالمي مع خدمة البث DAZN، التي حصلت بعد ذلك على استثمار كبير من وكالة رياضية مدعومة من الدولة في المملكة العربية السعودية. ويمكن للجماهير مشاهدة المباريات مجانًا على موقع DAZN الإلكتروني.

كما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في ديسمبر استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم للرجال 2034.

سيحصل كل فريق من الفرق الأوروبية الـ 12 المشاركة في كأس العالم للأندية على 12.81 مليون دولار على الأقل كرسوم دخول للنسخة الموسعة الأولى من البطولة التي تُقام كل أربع سنوات. قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) دون تقديم تفاصيل، إن المدفوعات ستُحدد بناءً على "تصنيف قائم على معايير رياضية وتجارية".

كما تأهلت فرق مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان وتشيلسي إما بفوزها بلقب دوري أبطال أوروبا بين عامي 2021 و2024، أو بنتائجها الثابتة في البطولة على مدار تلك المواسم الأربعة.

حُددت مشاركة كل دولة بمشاركتين فقط، ما لم يكن لديها ثلاثة فائزين بدوري أبطال أوروبا. تأهل سالزبورغ النمساوي كآخر فريق أوروبي، على الرغم من عدم تجاوزه دور الـ 16، لأن أندية أعلى تصنيفًا مثل ليفربول وبرشلونة مُنعت من المشاركة بسبب سقف المشاركة.

سيحصل كل فريق من أمريكا الجنوبية الستة على 15.21 مليون دولار رسوم دخول.

ستحصل فرق من أفريقيا وآسيا ومنطقة الكونكاكاف في أمريكا الشمالية - بما في ذلك إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي، على الرغم من عدم فوزه بلقب كأس الدوري الأمريكي لكرة القدم الموسم الماضي - على 9.55 مليون دولار مقابل المشاركة. أي فريق من هذه المناطق يفوز باللقب سيحصل على أقل من 100 مليون دولار.

يطعن نادي ليون المكسيكي حاليًا في قرار الفيفا باستبعاده من البطولة نظرًا لمشاركته في ملكيتها مع باتشوكا الذي تأهل أيضًا.

يهدف الفيفا إلى توزيع 250 مليون دولار على الأندية حول العالم التي لم تتأهل للبطولة. ولم يتضح بعد عدد الأندية التي ستتلقى هذه الأموال، أو المبلغ الذي ستحصل عليه.

يأتي الحد الأقصى للجائزة، والبالغ 125 مليون دولار، في مرتبة أدنى من الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا التابع للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) في جدول جوائز كرة القدم.

حصل مانشستر سيتي على 176 مليون جنيه إسترليني (227 مليون دولار) كجوائز مالية من الدوري الإنجليزي الممتاز لفوزه باللقب الموسم الماضي.

في قائمة جوائز دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، وهي أحدث قائمة نشرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، حصل مانشستر سيتي الفائز باللقب على ما يقرب من 135 مليون يورو (146 مليون دولار). وارتفع إجمالي جوائز البطولة الآن بنسبة تقارب 25% لكل موسم حتى عام 2027.

سيدفع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ما يقرب من 2.5 مليار يورو (2.7 مليار دولار) للفرق الـ 36 المشاركة في النظام الجديد الموسع الذي يضمن لعب ثماني مباريات بدلاً من ست. ومع ذلك، فإن مجموع جوائز كأس العالم للأندية، والبالغ مليار دولار، يزيد عن ضعف مبلغ الـ 440 مليون دولار الذي تقاسمه الفيفا بين الاتحادات الـ 32 التي شاركت فرقها في كأس العالم 2022 في قطر.

كما أن الرعاة الذين وقعوا مع الفيفا لبطولة الأندية في أعلى مستويين تجاريين لديهم أيضًا اتفاقيات لكأس العالم للرجال 2026 في الولايات المتحدة، والتي ستستضيفها كندا والمكسيك بشكل مشترك.