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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أسعار مرسيدس GLS-Class موديل 2025 بالسعودية

مرسيدس GLS-Class موديل 2025
مرسيدس GLS-Class موديل 2025
إبراهيم القادري

كشفت شركة مرسيدس عن طرازها الجديد مرسيدس GLS-Class موديل 2025 ، وتنتمي GLS-Class لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، وتظهر بتصميم عصري وجذاب .

مرسيدس GLS-Class موديل 2025

- أبعاد مرسيدس GLS-Class موديل 2025

مرسيدس GLS-Class موديل 2025

تتوافر سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 في سوق السيارات السعودي بطول، 2052 مم، وعرض 849 مم، وارتفاع 718 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1234 مم .

- محرك مرسيدس GLS-Class موديل 2025

مرسيدس GLS-Class موديل 2025

تحصل سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 علي قوتها من محرك 3000 سي سي، ينتج قوة 375 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية .

- مواصفات مرسيدس GLS-Class موديل 2025

زودت سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 بالعديد من المميزات من ضمنها، مقاعد أمامية قابلة للتدفئة والتهوية، وبها مقاعد أمامية متعددة الكونتور مع خاصية التدليك، وسقف بانوراما مع تحكم أوتوماتيكي بالطقس بـ 4 مناطق، وبها نظام Air Balance، وبها مقاعد بـ جلد النابا، وبها نظام تعليق هوائي، وبها نظام خادع يسمى E-Active Body Control، وبها كاميرا أمامية للبحث عن المطبات وضبط التعليق وفقا لذلك حتى يشعر الركاب بقدر أقل من عيوب الطريق، وبها نظام تعليق اختياري E-Active Body Control، وبها جنوط رياضية مقاس 21 بوصة  .

مرسيدس GLS-Class موديل 2025

بالاضافة إلي ان سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 بها أيضا، مساعدة في الحفاظ على المسار، ووضع القيادة شبه الذاتية، وبها نظام تثبيت السرعة التكيفي، ونظام الكبح التلقائي في حالات الطوارئ، ونظام ركن السيارة PARKTRONIC مع خاصية ركن السيارة الأوتوماتيكي، وبهات فرامل تلقائية في حالات الطوارئ، وبها مصابيح أمامية MULTIBEAM LED بشكل فردي، وبها مصابيح رئيسية للطريق بشكل جزئي، وبها تقنية الإضاءة بالنطاق الفائق ULTRA RANGE، ونظام Active Light System.

- أسعار مرسيدس GLS-Class موديل 2025

مرسيدس GLS-Class موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 621 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر 996 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة مرسيدس GLS-Class موديل 2025 تباع في السوق السعودي بسعر مليون و 250 ألف ريال سعودي .

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