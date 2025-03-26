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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

طاهر محمد طاهر مع رامز: لن ألعب للزمالك و أنا احرف من رمضان صبحى

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
أسامة علي

وقع طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى ضحية  برنامج المقالب الشهير “رامز إيلون مصر”، عبر قناة "ام بى سى مصر".

رقص على سطلانة

وسخر رامز جلال من طاهر محمد طاهر قائلا:" احتار العلماء فى البحث عن اسباب شهرته بيلعب فى الأهلى من 5 سنين سبب شهرته أنه رقص على سطلانة.

وتابع رامز جلال سخريته قائلا:"شوف ترزى يديق بنطلونك، لاعب فى الأهلى دا ولا محاسب فى بنك عيب تكلم واحدة ست وأنت حاطط إيدك فى جيبك شنب يوسف فخر الدين فى فيلم شياطين البحر، اسمي استاذ رامز جلال يا قليل الأدب"


وبدأ رامز جلال فى تنفيذ مقلبه فى طاهر محمد طاهر، وسخر منه قائلا:" محتاج تنشط العضلة الخلفية، عندك تردد فى التصويب" ودخل طاهر محمد طاهر فى نوبة ضحك شديدة بعدما كشف رامز جلال عنه نفسه.

وينج ليفت

وعلق طاهر محمد طاهر على مقلب رامز جلال قائلا:" الدوخة دى مش حلوة كفاية مش قادر، مركزى فى الملعب وينج ليفت، وممكن أقف جون لو الشناوى اتصاب".

وخلال المقلب التقط طاهر محمد طاهر كرة، وضرب رامز جلال بها فى منطقة حسـ اسة ، ورد رامز جلال قائلا: "الضربة هتدفع تمنها غالى وهتندم لولا الدرع اللي تحت كان زمانى فقدت الأسرة".

نادى الزمالك

وقال طاهر محمد طاهر أنه لن يلعب لنادى الزمالك حتى لو عرض عليه ضعف راتبه فى النادى الأهلى، مؤكدا أن حسين الشحات أحرف من زيزو، وأن محمود دونجا لاعب نادى الزمالك أهلاوى وكان يتمنى اللعب للنادى.

وأضاف طاهر محمد طاهر قائلا:" أنا أحرف من رمضان صبحى".


تفاصيل برنامج «رامز إيلون مصر»

ويعرض برنامج رامز إيلون مصر بعد أذان المغرب في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر عبر شاشة MbC مصر، و7 بتوقيت مكة المكرمة، وكان البرنامج قد استضاف في الحلقات السابقة أحمد العوضي وأحمد فهمي وزينة، ولاعب النادي الأهلي إمام عاشور وكذا وسام أبو على.

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