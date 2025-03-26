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النقل تعلن عن وظائف قيادية بموانئ السلوم والعوجة البرية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

النقل تعلن عن وظائف قيادية بموانئ السلوم والعوجة البرية

وظائف
وظائف
محمد غالي

يبحث عدد كبير جدا من المواطنين، عن فرص العمل التي أعلنتها الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، التابعة لوزارة النقل، عن فتح باب التقديم لشغل وظائف قيادية في كل من ميناء السلوم البري وميناء العوجة البري، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الأداء الإداري والفني بالموانئ البرية وتطوير حركة النقل والتجارة.  

الوظائف المتاحة 

 1- مدير عام الإدارة العامة لميناء العوجة البري  
المهام الوظيفية:  
الإشراف على تنفيذ الأعمال الفنية والإدارية والمالية بالميناء.  
تنسيق العمل بين الجهات المختلفة داخل الميناء لضمان التشغيل الفعّال.  
وضع وتنفيذ خطط لتطوير المرافق وحركة المركبات داخل الميناء.  
متابعة تنفيذ القرارات والتقارير الدورية الخاصة بسير العمل. 

2- مدير عام الإدارة العامة لميناء السلوم البري  
المهام الوظيفية:  
الإشراف على العمليات الإدارية والفنية والمالية بالميناء.  
تنظيم ومتابعة حركة المركبات داخل الميناء لضمان انسيابية العمل.  
تطوير البنية التحتية بما يتماشى مع خطط التوسعة المستقبلية.  
تطبيق أحدث النظم الإدارية لمتابعة الأعمال التشغيلية بالميناء.  

شروط التقديم  
المؤهل: الحصول على مؤهل عالٍ مناسب لطبيعة الوظيفة.  
الخبرة:  
  - قضاء مدة عام على الأقل في وظيفة من المستوى الأدنى مباشرةً (الأول أ).  
  - أو امتلاك 17 عامًا من الخبرة في مجال العمل.  
التدريب: اجتياز الدورات التدريبية المطلوبة وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والصادرة عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.  

 وزارة النقل تعلن عن وظائف قيادية بموانئ السلوم والعوجة البرية

المستندات المطلوبة  
بيان حالة وظيفية معتمد يشمل الخبرات السابقة والإنجازات المهنية.  
صحيفة الحالة الجنائية حديثة.  
شهادة عدم تعاطي المخدرات من الجهة المختصة.  
عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4×6.  
صورة بطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد.  
مقترح تطوير للوظيفة المطلوب شغلها وفقًا للنموذج المحدد من وزارة التخطيط.  

موعد ومكان التقديم  
فترة التقديم: تبدأ من 25 مارس 2025 وحتى 30 أبريل 2025.  
مكان التقديم:  
الأمانة الفنية للجنة الوظائف القيادية بالهيئة – العاصمة الإدارية الجديدة – الحي الحكومي – وزارة النقل – الدور الثالث.  

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة وزارة النقل لتعزيز كفاءة الموانئ البرية ودعم الكوادر الإدارية القادرة على تحقيق التطوير المستدام في منظومة النقل والتجارة.

وزارة النقل الوظائف القيادية الوظائف المتاحة الهيئة العامة للموانئ الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة

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