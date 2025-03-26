إصابة 7 في حادث تصادم سيارتين ميكروباص بطريق "القاهرة ـ الإسكندرية"

شهد الطريق الزراعي "القاهرة – الإسكندرية"، أمام هايبر مكة بنطاق مركز طنطا بمحافظة الغربية، اليوم، حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص، بسبب السرعة الزائدة.

السرعة الزائدة وراء الحادث

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بوقوع حادث سير بنطاق المركز، حيث انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة إلى مكان الحادث للوقوف على تطوراته واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تفاصيل الحادث

وأفاد شهود عيان أن سيارات الإسعاف هرعت إلى موقع الحادث لنقل المصابين، البالغ عددهم 7، إلى قسم الطوارئ بمستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج.

وتم تكليف إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ملابسات الحادث، فيما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.