أحمد موسى يتمنى الشفاء العاجل للإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب

توجه الإعلامى أحمد موسى، بتمنياته بالشفاء العاجل لفضيلة الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بعد تعرضه لنزلة برد شديدة.

وتابع أحمد موسى، خلال برنامج “على مسئوليتى”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلا:"دعواتنا لفضيلة الأمام الأكبر بالشفاء العاجل ونهنئه بعيد الفطر المبارك".

شيخ الأزهر الشريف

وكان تقدم الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكرم سيادته بالاطمئنان علي صحته، ودعاء سيادته بالشفاء، ومشاعر سيادته الراقية.

كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذي كان له أكبر الأثر في تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.