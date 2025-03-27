لمزارعي البنجر.. أهم التوصيات الفنية الواجب اتباعها الفترة المقبلة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي برئاسة الدكتور علاء عزوز، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول بنجر السكر مراعاتها، خلال الفترة المقبلة.

وتمثلت التوصيات في الآتي:

أولا العروة المتوسطة "زراعات سبتمبر":

الري بانتظام حتى لا تحدث أعفان بالجذور

فطام المساحات المقرر حصادها في هذا الشهر لمدة 20-25 يوم حسب نوع التربة

الحصاد بتقليع البنجر يدويا” أو آليا” ثم تنظيف الجذور و تكومها وتغطيتها بالعرش لحين توريدها حسب برنامج شركة السكر بالمنطقة

ثانيا العروة المتأخرة "زراعات أكتوبر ونوفمبر":

إذا ظهرت أعراض نقص البورون على النباتات والمتمثلة في تشقق أعناق الأوراق وقابليتها للكسر ثم ظهور القلب الأسود الأجوف وموت القمة النامية يتم رش النباتات بالبوراكس بمعدل 0.5الى 1 كيلو جرام للفدان.

متابعة الري باعتدال حتى دخول النبات لفترة الفطام على أن يكون الري على الحامي مع صرف المياه الزائدة عن حاجة النبات حتى لا تحدث اعفان.