في ذكراه.. قصة زواج محرم فؤاد وعايدة رياض وسبب الطلاق

تحل اليوم السبت، 27 يونيو، ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد، اذ ولد في 25 يونيو عام 1934، ورحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2002، عن عمر يناهز الـ 68 عاما.

ولد محرم حسين أحمد علي، في حي بولاق بمدينة القاهرة، إلا أن أصوله صعيدية، وبالتحديد من محافظة سوهاج، وكان والده يعمل مهندساً في السكة الحديد، وله 9 أشقاء 5 صبيان و4 من البنات وكان هو الأخ الأصغر.

محرم فؤاد وعايدة رياض

وفي لقاء سابق للفنان عايدة رياض، مع الإعلامية لميس الحديدي، روت تفاصيل زيجتها من محرم فؤاد، إذ قالت: تعرفت عليه صدفة في مسرح عبد الوهاب بالإسكندرية وكنا أثناء عرض أحد العروض وفي كل أسبوع بيكون فيه يوم إجازة ويتم تأجيرها وفي اليوم السابق، كان محرم فؤاد ومعاه شلته شافوا عرض الفرقة وطلع وقتها محرم فؤاد وجالي محمد خليل وأخبرني أن محرم فؤاد عاوز يشوفني بعد رقصة "البمبوطية".

وأشارت عايدة رياض إلى أن فارق السن بينهما عشرين عاما، قائلة: جالي في الكواليس وقلي يا عايدة أنتي جميلة جداً وكنتي هايلة عاوزك بكرة تقدمي الحفلة بتاعتي وقلتله مش هعرف أعمل كده فقلي ما أنتي بتقدمي هنا للفرقة القومية، فقلت له بس دي حاجة أنا حافظاها مش هعرف، فردّ: "هتقولي كلمتين بس".

وتابعت: “عندما جئت في اليوم التالي للاستعداد لتقديم الحفل قابلها عمر خورشيد فأخبرته بأنها هي من ستقوم بتقديم الحفل”، قائلة: حب يفرجني على أرض المسرح.. ولسه هيبدأ يفرجني لقيته محرم فؤاد بينادي عليا وبيقلي تعالي".

وتابعت: “قالي أنتي هتقدميني أنا مش عمر خورشيد فيه بنت تانية إخترتها معاكي هيا اللي هتقدمه”.

واستكملت: بعد إنتهاء العرض عزم كل الفرقة والشلة على سمك وعرض عليا زيارة " العجمي " فأخبرته أني مش هقدر لان كل أهلي في المعمورة وذهبت للبيت وقبل انتهاء "السيزون" بأربعة أيام أخبرت محمد خليل وقتها أني تعبانة وهروح القاهرة وظل محرم فؤاد يتردد يومياً على المسرح للسؤال عليها واستمر الحال في اليوم الأول والثاني".

وتابعت: فكر في حيلة قال لزميلتي خلاص "السيزون" خلص خدي الظرفين دول حسابكم واحد ليكي وواحد لـ عايدة ولما أخدت الظرف وجدت " 200 دولار " وكارت به رقمه الشخصي وبعد 15 يوماً ذهبت لمسرح " البلون “، ولقيت محرم فؤاد بيكلمني على تليفون المسرح وقلي مكلمتنيش ليه ؟

وفي أعقاب ذلك بأسبوع ورغم أني لم أقابله نهائياً خلال تلك الفترة فجاء برفقة محمد خليل وأحمد نديم جروب الفرقة القومية وطلب الزواج مني فجأة من خلالهم وقال : ”عاوز أتجوز البنت دي بنام بحلم بيها ".

وكشفت أنها تزوجته صدفه قائلة: كل حاجة في حياتي بعد فترة من زواجها تحولت علاقتها به إلى حب حقيقي رغم غيرته الشديدة، التي جعلته يمنعها من استكمال مسيرتها الفنية في البداية، واستمرت الزيجة 12 عاما، وانفصلا في آواخر الثمانينيات، وذلك بسبب رغبته في اعتزالها الفن.

سبب الزواج والطلاق

وكشفت الفنانة عايدة رياض، عن أسباب قبولها للزواج من المطرب محرم فؤاد رغم فارق السن بينهما وسرعة الارتباط قائلة: "ساعة ما وافقت عليه كنت في الوقت ده مرتبطة بحد تاني وكان فيه مشاكل تتعلق باختلاف الأديان فحبيت أغيظه".

وأضافت عايدة رياض، خلال حوارها ببرنامج " كلمة أخيرة" المذاع على قناة " أون إى" تقديم الإعلامية لميس الحديدي: "حبيت أغيظه كان ارتباط وكنت صغيرة وعندي 19 سنة فتزوجته".

وتابعت عايدة رياض : "عملت خطوبة عشان أغيظه بس مشي الموضوع ومعرفتش أفلفص واستمرت زيجتنا 12 عاماً وهي أطول زيجة له".

وأوضحت أن سبب طلاقها أنها رغبت في العودة للعمل قائلة: وعدني في الاول أني همثل وبعد كده قال لي لا ومش عاوزني أشتغل وأنا مخلفتش وقاعدة في البيت زهقت وأنا واخدة على الحركة وبلعب "جمباز " وبرقص وفرقة ومسرح.. قعدت بعد الزواج 8 سنوات في البيت وبعدين رجعت الشغل بأعجوبة وبعدين حصل الطلاق لأنه خيرني بينه وبين الشغل".

عودة عايدة رياض للتمثيل

وعن واقعة عودتها للعمل بعد أربعة سنوات من زواجها قالت : قابلنا يونس شلبي بالصدفة في لندن كان بيسلم على محرم فؤاد وقاله هعمل فيلم من إنتاجي وأنا قلتله خدني معاك ومش هاخد فلوس".

وتابعت: " بعد رجوعي مصر يونس شلبي كلم محرم وكان محرم بيحبه فوافق عشان يخلص من ذنبي ".