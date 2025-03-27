لرفع قدرته التنافسية.. الحجر الزراعي: توفير أهم أصناف العنب المطلوبة عالميا

استقبل الدكتور محمد المنسي رئيس الحجر الزراعي المصري Duncan Macintyre رئيس تحالف مربي العنب The Breeders' Alliance والسادة مرافقوه ممثلي مختلف الشركات صاحبة الأصناف الجديدة.

يأتي ذلك في إطار تعليمات معالي وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق و توجيهات الدكتور أحمد عضام - رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة.

وخلال اللقاء أكد الجانبان علي أهمية العنب كمحصول تصدير استراتيجي خاصة في ظل ازدياد الطلب علي العنب المصري و فتح الأسواق الجديدة.

كما اتفق الجانبان على أن توفير أهم الأصناف الجديدة المطلوبة عالميا يرفع من القدرة التنافسية الصادرات الزراعية المصرية خاصة من محاصيل مثل العنب نظرا لوجود عدة مزايا بتلك الأصناف الجديدة ليست فقط تتعلق بمقاومة الآفات وانما تشمل نسبة السكر و درجة الحلاوة و درجة التلوين و توقيت النضج وغيرها من العوامل التي أثرت بالايجاب علي صادرات العنب المصرية الي مختلف دول العالم .

وأكد المنسي أن الحجر الزراعي المصري يحترم نظم حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية وأنه من خلال منظومة التكويد فإنه لن يسمح بإصدار شهادة صحة نباتية في حالة ثبوت مخالفة المزرعة لقواعد حماية حقوق الملكية الفكرية بدلا من أن يتم رفض تلك الشحنة في الخارج أو يتم إعدامها مما يكون له تأثير سلبي علي سمعة الصادرات الزراعية المصرية.

واتفق الجانبان على عقد دورة تدريبية خلال مطلع شهر إبريل المقبل حول البصمة الوراثية لأهم أصناف العنب وكذلك طرق المقارنة المورفولوجية بين الأصناف وذلك لتمكين فاحصي الحجر الزراعي من إحكام الرقابة.

كما اتفق الجانبان علي رفع الوعي لدي المصدريين والمزراعيين من خلال حملات إعلامية عبر مختلف قنوات التواصل مما سيكون له أثر إيجابي في رفع نسب التوافق مع حماية حقوق الملكية الفكرية للأصناف النباتية و يعزز من المنافسة داخل السوق المصري بتوفير أصناف جديدة لها عدة مزايا.