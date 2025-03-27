لعبة الموت.. قرارات النيابة بشأن مصرع ط.فل دهسا بأطفيح

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثة طفل لقى مصرعه دهسا بعدما أطاحت به سيارة أمام منزله بمدينة أطفيح.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة لبيان ملابساتها وباشرت التحقيق مع قائد السيارة المتهم.

ولقي طفل مصرعه بعدما صدمته سيارة أثناء اللهو أمام منزله بمنطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث تصادم بمنطقة أطفيح، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص أنه أثناء قيام الطفل باللعب أمام منزله صدمته سيارة نصف نقل مسرعة، ما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.