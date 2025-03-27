البنك الأهلي يختتم استعداداته لمواجهة بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر

يضع فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي، بقيادة مدربه طارق مصطفى، اللمسات الأخيرة على استعداداته اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز غدًا الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساءً، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر.

ويدخل البنك الأهلي اللقاء بطموح كبير بعد فوزه في الدور ربع النهائي على غزل المحلة بهدف دون رد، ليحجز مقعده في نصف النهائي أمام حامل اللقب، بيراميدز، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريق لمواصلة مشواره نحو التتويج بأول ألقابه في البطولة.

وكان الجهاز الفني للبنك الأهلي قد أغلق صفحة بطولة كأس عاصمة مصر للتركيز الكامل على مباراة بيراميدز، خاصة أن الفريق يقدم مستويات مميزة هذا الموسم، حيث يحتل المركز الخامس في جدول الدوري الممتاز. ونجح الفريق في التواجد ضمن مجموعة الفرق الكبرى التي تنافس على القمة، بعد أن جمع 29 نقطة من 18 مباراة، محققًا 8 انتصارات، و5 تعادلات، بينما تلقى 5 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفًا، واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

ويسعى أبناء طارق مصطفى لمواصلة التألق وتحقيق إنجاز جديد بإقصاء بيراميدز وبلوغ نهائي كأس مصر، خاصة في ظل الأداء القوي الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، مما يجعله خصمًا لا يستهان به في صراع الكأس