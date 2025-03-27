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خلص على ولاده .. ضبط أب مدمن أنهي حياة طفليه وأصاب الثالث في الغربية | صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأب خلص على عياله.. ننشر الصور الأولى للضحايا والمتهم في واقعة الغربية

الاب المتهم
الاب المتهم
الغربية أحمد علي

ينشر موقع "صدي البلد " الصور الأولي للضحايا جريمة قتل ارتكبها اب في حق ابنائه بتلقينه علقه ساخنه بواسطه العصا داخل عش الزوجية بسبب ضائقة مالية وخلافات أسرية وفراره خشية القبض عليه . 

تفاصيل الجريمة 


تمكنت الأجهزة الأمنيه بمديرية أمن الغربية من ضبط أب مدمن في العقد الرابع من عمره لارتكابه واقعة جريمة قتل طفليه وأصابه الآخر بالضرب المبرح بواسطة "عصا خشبية" مما تسبب في وفاة أثنين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بالحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

جريمة الغربية أب ينهي حياة طفليه 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول وفاة طفلين وإصابة آخر تتراوح أعمارهم السنية ما بين "5-12" سنة بقرية العتوه البحرية بنطاق دائرة المركز.

جهود أمنية 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.
وافادت التحريات الأمنية إرتكاب الأب جريمة إنهاء حياة أبناءه بسبب ضائقة مالية وتعاطي المواد المخدرة "الآيس والشابو" وهروبه عقب ارتكاب الواقعة.


وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة قطور من ضبط "م.ن"42 سنة الاب المتهم بطريق "طنطا ـ كفر الشيخ " .

ضبط الأب الهارب 

وبمواجهته المتهم بإنهاء حياة أفراد أسرته بسبب خلافات أسرية ومروره بالضائقة مالية وخلافات مع زوجته دفعته لإنهاء حياتهما وإصابة الطفل الآخر من أبنائه.


كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

خلص علي عياله قطور أب ينهي حياة أبنائه أب ينهي حياة طفليه جريمة الغربية أب يقتل طفليه أب يقتل طفليه ويصيب الثالث

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