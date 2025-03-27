بدء التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية الثلاثاء | ننشر الرابط و الشروط

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ، من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ابريل 2025

ومن المقرر بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يظل باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر مفتوحا حتى 1 أكتوبر 2025.

خطوات التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر

ادخل على رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/

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شروط وظيفة مدير مدرسة

خبرات مثبتة في مجال الادارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة

خبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الاطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها

مهارة مثبتة في اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدث

مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل

السن من 35 سنة حتى 50 سنة

خبرات في مجال التعليم والتدريس بالمدارس



شروط وظيفة معلم رياض أطفال

أن يكون المتقدم من خريجي تخصص رياض الاطفال وطفولة مبكرة

خبرة سنتان مثبتة في العمل في مدارس لغات او دولية

خبرة في التدريس في مجال التخصص

لابد من اثبات كفاءة وخبرة في مجال التدريس باللغة الانجليزية

السن من 23 حتى 40 سنة



شروط وظيفة معلم لغة عربية

يشترط ان يكون المتقدم من خريجي تخصص لغة عربية

خبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص

مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل

السن من 23 حتى 40 سنة



المؤهلات المطلوبة