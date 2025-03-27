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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بدء التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية الثلاثاء | ننشر الرابط و الشروط

وظائف المدارس المصرية الألمانية
وظائف المدارس المصرية الألمانية

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ، من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ابريل 2025 

ومن المقرر بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يظل باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر مفتوحا حتى 1 أكتوبر 2025.

خطوات التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر 

  • ادخل على رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/ 
  • ادخل الرقم القومي
  • ادخل تاريخ الميلاد
  • حدد محافظة الميلاد
  • حدد النوع
  • اضغط على تسجيل الدخول

شروط وظيفة مدير مدرسة 

  •   خبرات مثبتة في مجال الادارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة 
  •  خبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الاطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها 
  •  مهارة مثبتة في اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدث
  •  مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل
  •  السن من 35 سنة حتى 50 سنة 
  • خبرات في مجال التعليم والتدريس بالمدارس


شروط وظيفة معلم رياض أطفال 

  •  أن يكون المتقدم من خريجي تخصص رياض الاطفال وطفولة مبكرة
  •  خبرة سنتان مثبتة في العمل في مدارس لغات او دولية
  • خبرة في التدريس في مجال التخصص
  • لابد من اثبات كفاءة وخبرة في مجال التدريس باللغة الانجليزية
  •  السن من 23 حتى 40 سنة


شروط وظيفة معلم لغة عربية 

  •  يشترط ان يكون المتقدم من خريجي تخصص لغة عربية 
  • خبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص 
  • مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل
  •  السن من 23 حتى 40 سنة 
     

المؤهلات المطلوبة

  • درجة جامعية في التربية والعلوم التربوية.
  • إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات
  • شغف والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية 
  • الإحساس بالمسؤولية، التعاطف والقدرة على العمل ضمن فريق والمرونة والقدرة على التفكير النقدي و احترام وقبول الآخر 
  • وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات 
  • وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة 
  • والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني.
  •   خبرة في مجال الطفولة المبكرة و التعليم الابتدائي وتدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية 
  • ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية. 
  • خبرة وإتقان جيد للغة العربية 
  • ومعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة.
المدارس المصرية الألمانية المدارس المصرية وزارة التربية والتعليم التربية والتعليم

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