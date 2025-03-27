بدء التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية الثلاثاء | ننشر الرابط و الشروط

تفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر ، من يوم الثلاثاء القادم الموافق 1 ابريل 2025
ومن المقرر بحسب قرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يظل باب التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر مفتوحا حتى 1 أكتوبر 2025.
خطوات التقديم في وظائف المدارس المصرية الألمانية بمدينتي بدر والسادس من أكتوبر
- ادخل على رابط التقديم https://tawzef.emis.gov.eg/
- ادخل الرقم القومي
- ادخل تاريخ الميلاد
- حدد محافظة الميلاد
- حدد النوع
- اضغط على تسجيل الدخول
شروط وظيفة مدير مدرسة
- خبرات مثبتة في مجال الادارة المدرسية كمدير أو وكيل لمدرسة
- خبرات سابقة مثبتة في التدريس والتعامل مع الاطفال في مؤسسات تعليمية داخل مصر أو خارجها
- مهارة مثبتة في اللغة الانجليزية قراءة وكتابة وتحدث
- مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل
- السن من 35 سنة حتى 50 سنة
- خبرات في مجال التعليم والتدريس بالمدارس
شروط وظيفة معلم رياض أطفال
- أن يكون المتقدم من خريجي تخصص رياض الاطفال وطفولة مبكرة
- خبرة سنتان مثبتة في العمل في مدارس لغات او دولية
- خبرة في التدريس في مجال التخصص
- لابد من اثبات كفاءة وخبرة في مجال التدريس باللغة الانجليزية
- السن من 23 حتى 40 سنة
شروط وظيفة معلم لغة عربية
- يشترط ان يكون المتقدم من خريجي تخصص لغة عربية
- خبرة سنتان مثبتة في العمل بمؤسسات تعليمية بنفس التخصص
- مهارة عالية في استخدام الحاسب الالي بكل تطبيقاته في العمل
- السن من 23 حتى 40 سنة
المؤهلات المطلوبة
- درجة جامعية في التربية والعلوم التربوية.
- إتقان اللغة الألمانية بمستوى لا يقل عن 12 وفقا للإطار الأوروبي المرجعي المشترك للغات
- شغف والتزام بنشر وتعزيز اللغة والثقافة الألمانية
- الإحساس بالمسؤولية، التعاطف والقدرة على العمل ضمن فريق والمرونة والقدرة على التفكير النقدي و احترام وقبول الآخر
- وفهم وتقدير الفروق الثقافية والقدرة على العمل في بيئة متعددة الثقافات
- وخبرة في التعامل مع أولياء الأمور وفي المجتمعات ذات الخلفيات الثقافية المتنوعة
- والاستعداد للمشاركة في الدورات التدريسية والتطوير المهني.
- خبرة في مجال الطفولة المبكرة و التعليم الابتدائي وتدريس اللغة الألمانية كلغة أجنبية
- ويفضل أن تكون في مرحلة رياض الأطفال أو المرحلة التمهيدية.
- خبرة وإتقان جيد للغة العربية
- ومعرفة بأساليب وتقنيات التعليم الحديثة، لا سيما في مجال تعزيز مهارات اللغة.