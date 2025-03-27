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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

اليوم ذروة الموجة الحارة ... نصائح للتعامل مع تقلبات الجو

تقلبات الجو
تقلبات الجو
هاجر هانئ

تشهد البلاد اليوم حالة من ذروة الموجة الحارة وقد تصل إلي 38 درجة في بعض الأماكن والمحافظات بـ الجمهورية.


قد بدأ ضباب الشتاء ينحسر أمام شمس الصيف، وبينما يحمل الشتاء تحدياته الخاصة، تُلقي حرارة الصيف بظلالها على صحتنا ورفاهنا،  من المهم أن نُهيئ أجسامنا لهذه التغييرات وتقلبات الجو التي تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.


استراتيجيات للحفاظ على الصحة في ظل تغير تقلبات الجو


تناول كمية كافية من فيتامين سي من الفواكه أو المكملات الغذائية لتعزيز جهاز المناعة لديك.
مارس الرياضة بانتظام، لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميًا، خمسة أيام في الأسبوع، لتحسين الدورة الدموية ووظيفة الخلايا.
اطلب العناية الطبية إذا كنت تعاني من حمى أو أي أعراض شديدة أو مستمرة.


تقول الدكتورة شيلات: "الفواكه الغنية بفيتامين سي، مثل الليمون والبرتقال، تناول حبة واحدة يوميًا أو عصر بضع شرائح من الليمون في زجاجة ماء، قد يُسهم بشكل كبير في حماية جهازك المناعي"، وتضيف أن بعض الأشخاص قد يُفضلون تناول أقراص فيتامين سي والزنك، لكن اتباع نظام غذائي صحي يشمل الفواكه والخضراوات كافٍ تمامًا.
من الاستراتيجيات الأخرى ممارسة الرياضة بانتظام، فهي تُحسّن الدورة الدموية، وتوصيل الأكسجين، ووظائف الخلايا.
تقول الدكتورة شيلات إن ممارسة الرياضة لا يجب أن تكون شاقة أو تستغرق وقتًا طويلاً.

قد يكون المشي لمدة 30 دقيقة فقط في معظم أيام الأسبوع، هذا يُمكّنك من ممارسة 150 دقيقة (حوالي ساعتين ونصف) أسبوعيًا، وهذه كمية جيدة من التمارين الرياضية، كما تقول.
كما تُشجع مَن يستمتعون بتمارين أكثر كثافة على الاستمرار فيها إذا كانت آمنة ومريحة. 
إذا كنت تعاني من أي أعراض شديدة أو مستمرة، فاطلب العناية الطبية في أقرب وقت ممكن.
المصدر: newsnetwork.

ذروة الموجة الحارة تقلبات الجو تغير تقلبات الجو

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