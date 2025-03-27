تداول 31 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 12 سفينة، وغادرته عشر سفن، ووصل إجمالي عدد السفن بالميناء وتم التداول عليها 31 سفينة.



وذكرت هيئة ميناء دمياط - في بيان اليوم الخميس - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 18 ألفا و365 طنا تشمل: 3718 طن كلينكر و 14647 طن بضائع متنوعة، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 58 ألفا و131 طنا، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1499 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الواردة 814 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2244 حاوية مكافئة .



وأشارت الهيئة إلى وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129 ألفا و107 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 58 ألفا و560 طنًا، كما غادرت وحدتين نهريتين (بارج) بعد أن قاما بتحميل شحنة تبلغ حوالي (1420 طنا) من القمح متجهة إلى صومعة إمبابة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6179 حركة.