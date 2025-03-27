ضبط سائق سيارة قام بطلاء وطمس لوحاتها المعدنية في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية في القاهرة القبض على سائق سيارة منتهية التراخيص لقيامه بطلاء لوحات السيارة المعدنية وطمس اللوحة الأمامية أثناء قيادتها في شوارع القاهرة.

حيث كشفت أجهزة أمن القاهرة ملابسات تداول مقطع فيديو بمواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطلاء اللوحات المعدنية للسيارة وطمس اللوحة الأمامية وتحديد وضبط السيارة وقائدها.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات بمواقع التواصـــل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بطلاء اللوحات المعدنية للسيارة وطمس اللوحة الأمامية بالقاهرة.

بالفحص وإجراء التحريات تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط السيارة منتهية التراخيص وقائدها مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بالقاهرة)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.