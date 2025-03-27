بالحلويات.. منيو آخر 3 أيام من رمضان بتكلفة بسيطة

إذا كنتِ تبحثين عن وجبات اقتصادية وشهية لآخر أيام رمضان، فيمكن تحضير منيو متكامل لكل يوم بتكلفة بسيطة

بهذا المنيو، ستحصلين على وجبات شهية واقتصادية تناسب آخر أيام رمضان دون تكلفة عالية، وإليكم منيو متكامل لأخر 3 أيام في شهر رمضان:

منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان

اليوم الأول

الإفطار:

شوربة عدس

أرز بالشعرية

دجاج مشوي بالفرن (استخدمي التتبيلة البسيطة بالزبادي والبهارات)

سلطة خضراء

عيش بلدي



الحلو:

مهلبية بسيطة بالحليب والنشا



السحور:

فول بالطحينة + بيض مسلوق + زبادي بالخيار

منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان

اليوم الثاني

الإفطار:

شوربة لسان عصفور

مكرونة بالصلصة

كفتة أرز (اقتصادية ولذيذة)

بطاطس محمرة

عيش بلدي



الحلو:

أرز باللبن



السحور:

جبنة قريش بالطماطم وزيت الزيتون + فول بالكمون + عيش بلدي + زبادي

منيو اقتصادي لآخر 3 أيام من رمضان

اليوم الثالث (ليلة العيد):

الإفطار:

شوربة خضار

أرز أبيض

سمك مشوي أو مقلي (حسب المتاح)

سلطة طحينة

عيش بلدي



الحلو:

جيلي بالفواكه أو كنافة سادة اقتصادية

السحور:

بيض بالبسطرمة أو جبنة بيضاء + فول بالطماطم + زبادي بالعسل

نصائح لتوفير الميزانية في آخر 3 أيام من رمضان



ـ استخدمي مكونات متاحة في المنزل بدلًا من شراء إضافات جديدة.



ـ اعتمدي على البقوليات والمكرونة كمصدر للبروتين مع الدجاج والسمك بدلًا من اللحوم الحمراء الغالية.



ـ حضّري الحلويات البسيطة بدلاً من شراء الجاهزة.