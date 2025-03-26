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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
آية التيجي

لون صفار البيض يمكن أن يكون فاتحًا أو غامقًا، ويختلف تبعًا لعوامل معينة، وليس بالضرورة مؤشرًا على جودة البيض أو قيمته الغذائية.

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

 

ويعتمد لون الصفار يعتمد على تغذية الدجاج وليس مؤشرًا على جودة البيض أو كونها طازجة، وفقا لما نشر في موقع “EatingWell”.

ولكن إذا كنتِ تبحثين عن بيض أكثر فائدة من حيث مضادات الأكسدة، فقد يكون البيض ذو الصفار الغامق خيارًا أفضل، وإليكِ الفرق بينهما:

ـ سبب اختلاف اللون:

صفار البيض الفاتح: يأتي من الدجاج الذي يتغذى على أعلاف تقليدية مثل الذرة البيضاء أو القمح.

صفار البيض الغامق: يكون ناتجًا عن تغذية الدجاج على أطعمة غنية بالكاروتينات، مثل الذرة الصفراء، الفلفل الأحمر، الجزر، والبرسيم.

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق


ـ القيمة الغذائية:

الاثنان يحتويان على نفس العناصر الغذائية تقريبًا من البروتين والدهون والفيتامينات.

الصفار الغامق قد يحتوي على نسبة أعلى من مضادات الأكسدة بسبب الكاروتينات، مما يجعله أكثر فائدة من الناحية الصحية.

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق


ـ الطعم والقوام :

لا يوجد فرق كبير في الطعم، لكن بعض الأشخاص يلاحظون أن الصفار الغامق له نكهة أغنى قليلًا.

القوام متشابه في كلا النوعين.

صفار البيض البيض صفار البيض الفاتح والغامق صفار البيض الفاتح جودة البيض مضادات الأكسدة

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الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق.. ما الأكثر فائدة؟

الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق
الفرق بين صفار البيض الفاتح والغامق

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