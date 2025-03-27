صواريخ العيد.. الداخلية تحبط ترويج 3.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالفيوم

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط عامل بالفيوم لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها وبحوزته قرابة 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية.

إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وحيازتها وترويجها ، وتكثيف الجهود لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها .

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم قيام (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة) بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (قرابة 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام – الأدوات والخامات المستخدمة فى التصنيع) ، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية تمهيداً للإتجار بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.