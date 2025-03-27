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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فرص عمل بعقود استعانة سنوية بمديريات العمل بالمحافظات

وزير العمل
وزير العمل

أعلن وزير العمل محمد جبران اليوم الخميس، عن فتح التقديم على شغل عدد من الوظائف في مديريات العمل بالمحافظات، وذلك بعقود استعانة سنوية، قابلة للتجديد في حالة الاحتياج ..وأكد الوزير أن الهدف من هذا الإجراء سد العجز الوظيفي في المديريات.

وبحسب بيان يمكن للراغبين في التقديم على هذه الوظائف ،رفع السيرة الذاتية والمستندات ، وكتابة البيانات المطلوبة على الرابط التالي: https://egyemp.labour.gov.eg/Request/index ،وذلك من اليوم الخميس ، وأن الشروط العامة المطلوبة ، هي : 1-    أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.2-    أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.3-     ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.4-    ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.5-     أن يكون المتقدمون من أبناء المحافظة أو المقيمين فيها إقامة دائمة وفقاً للعنوان المدون ببطاقة الرقم القومي .6-    ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عاماً في تاريخ نشر الإعلان .7-     أن يكون التقدير العام للمتقدم (جيد) على الأقل.8-    تأدية الخدمة العسكرية أو الاعفاء منها أو لم يصبه الدور بالنسبة للذكور .9-    تأدية الخدمة العامة بالنسبة للإناث .10-    اجادة للغة الإنجليزية .11-    اجادة تامة لاستخدام  تطبيقات الحاسب الألي " Microsoft Office "..
12-     أن يجتاز المتقدم الامتحانات وفقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن.13-     أن يجتاز المتقدم التدريبات المقررة بمعرفة الجهة طالبة الإعلان.14-    اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات والتدريبات المطلوبة.15-     أن يقدم المتقدم إقراراً بالجهة طالبة الإعلان عند استيفاء مسوغات التعيين بقبول العمل في أي مكان بجمهورية مصر العربية وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل بالجهة...وجاء في البيان أن المستندات المطلوبة هي : 1.    صورة بطاقة الرقم القومي سارية .2.    صور الشهادات الدراسية الحاصل عليها.3.    صور من الدورات والشهادات الحاصل عليها في اللغات الأجنبية والحاسب الآلي.4.    صورة شهادة الموقف من الخدمة العسكرية للذكور.5.    صورة شهادة الخدمة العامة للإناث إن وجدت.6.    شهادة التأهيل أو بطاقة إثبات الإعاقة «بطاقة الخدمات المتكاملة» في حالة الإعاقة.

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