في أجواء تسودها المحبة.. محافظ الغربية يستقبل الأنبا بولا للتهنئة بعيد الفطر المبارك

استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، والوفد المرافق له، لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، في لقاء يعكس روح المحبة والإخاء التي تجمع أبناء الوطن الواحد.

الانبا بولا يهنىء محافظ الغربية

وخلال الزيارة، أكد الأنبا بولا حرصه الدائم على مشاركة الإخوة المسلمين احتفالاتهم، كما يشاركون هم أيضًا في أعياد المسيحيين، مشيرًا إلى أن هذه الروح الوطنية الأصيلة هي ما تميز الشعب المصري عبر تاريخه، داعيًا الله أن يحفظ مصر، ويعيد هذه الأيام المباركة على الجميع بالخير والسلام.

من جانبه، أعرب اللواء أشرف الجندي عن شكره وتقديره للأنبا بولا والوفد المرافق له، مؤكدًا أن مصر نموذج فريد في التعايش والمحبة بين جميع أبنائها، حيث يعيش الجميع تحت راية وطن يسوده السلام والاستقرار

أهمية المواطنة والتكاتف بين جميع فئات

وأضاف أن الجمهورية الجديدة، التي أرسى دعائمها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد على أهمية المواطنة والتكاتف بين جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن هذا التلاحم الوطني هو أحد أهم ركائز قوة الدولة المصرية.

وفي ختام اللقاء، أكد محافظ الغربية أن أعياد المصريين كانت وستظل دائمًا مناسبة تعكس مدى الترابط والمحبة بين أبناء هذا الوطن العظيم، متمنيًا أن يعيد الله هذه الأيام المباركة على مصر وشعبها بالأمن والتقدم والازدهار.