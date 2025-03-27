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إنه أنا.. مبابي يبدي دهشته من تمثاله الشمعي بمتحف مدام توسو بلندن
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إنه أنا.. مبابي يبدي دهشته من تمثاله الشمعي بمتحف مدام توسو بلندن

مبابي وتمثاله
مبابي وتمثاله
إسلام مقلد

وقف النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد، مندهشًا أمام تمثاله الشمعي الجديد الذي أزيح عنه الستار في متحف مدام توسو بالعاصمة البريطانية لندن، استعدادًا لعرضه أمام الجماهير بداية من 4 أبريل المقبل.

رد فعل مبابي

عند رؤية التمثال، أبدى مبابي انبهاره قائلاً: "إنه أنا! يا له من أمر غريب"، مضيفًا: "إنه يرتدي نفس القميص الجديد والحذاء الجديد أيضًا. يا له من عمل متقن، أنا سعيد للغاية".

تفاصيل عن التمثال

أكد ستيف بلاكبيرن، مدير المتحف، أن فريق العمل ركز على أدق التفاصيل، بما في ذلك وقفة مبابي الشهيرة، ابتسامته، وحتى بريق عينيه، مشيرًا إلى أن التمثال "واقعي للغاية".

كما أشار إلى أن رد فعل مبابي كان مذهلًا عند رؤيته للتمثال، متوقعًا أن يحظى بإقبال كبير من الزوار من مختلف أنحاء العالم.

عروض خاصة للزوار

وفقًا لما نشرته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، سيحظى الأطفال دون 16 عامًا بفرصة الدخول المجاني للمتحف خلال أول أسبوعين من العرض، بشرط ارتداء قميص يحمل اسم مبابي.

تمثال آخر لمبابي

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مبابي على تمثال شمعي، حيث يمتلك واحدًا آخر في متحف جريفن بباريس، مما يعكس مدى شعبيته وتأثيره الكبير على مستوى كرة القدم العالمية.

مبابي ريال مدريد منتخب فرنسا

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