بدون لحمة .. طريقة عمل طاجن لسان العصفور

يعد لسان العصفور من أشهى الأكلات التي يمكن تقديمها في أي وقت طوال العام حيث يتماشي مع عدد كبير من الأكلات الرئيسية.

ويمكن تحضير لسان العصفور من خلال وصفات سهلة وسريعة وباضافات متنوعة ولا يستغرق وقتا في التحضير مما يجعله وجبة مثالية لافطار رمضان.

نعرض لكم طريقة عمل لسان العصفور بدون لحمة من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير لسان العصفور

لسان عصفور

بصل

فلفل أخضر رومي

فلفل حار

فلفل أسود

مرقة دجاج

طماطم مفرومة

جزر

سمنة

ملح

طريقة عمل لسان العصفور

* ضعي حلة بها سمنة على النار ثم شوحي فيها لسان العصفور مع البصل والملح والفلفل الاسود والفلفل الحار والفلفل الرومي والجزر.

* اضيفي الطماطم على لسان العصفور بعد التحمير وتقلب جيدا حتى تتسبك ثم ضعيها في طاجن الفرن وضيفي عليها المرقة أو الشوربة.

* ادخلى طاجن لسان العصفور الفرن حتى تمام الطهي ويقدم بجوار الاطباق الرئيسية المفضلة وبالهنا والشفا.