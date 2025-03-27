أحمد هارون: نوبات الهلع ليست مجرد حالة نفسية عابرة

أكد الدكتور أحمد هارون، أخصائي الطب النفسي،أن المصابين بنوبات الهلع يخافون من المقابر ودخول المستشفيات والحديث عن الموت وأي شيء مخيف.

وقال أحمد هارون، خلال تقديمه برنامج “علمتني النفوس”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن المريض لا يدّعي المرض أو يبالغ في مشاعره، بل هو يعاني من أعراض شديدة تحاكي الأزمات القلبية والموت المفاجئ، مما يتطلب الاحتواء والتوجيه الصحيح بدلاً من اللوم والانتقاد.

اضطراب يحتاج إلى تفهم

وتابع أخصائي الطب النفسي، أن نوبات الهلع ليست مجرد حالة نفسية عابرة، بل هي اضطراب يحتاج إلى تفهم ودعم نفسي من الأسرة والمقربين.