مجدي الهواري: المنصات الآن تعرض كل شيء وشغل السينما أصبح صعبا

رد المخرج مجدي الهواري، على سؤال حول موقفه إذا وضع في اختيار بين أن يكمل طريقه مخرج أو منتج فقط؟ قائلا: "مقدرش الاثنين على بعض لكن في حالة الاختيار أحب أكمل منتج لأن النهاردة في العصر الحديث مش قصة فلوس حلوة في الإخراج الفلوس كانت في البدايات لما كنت بنزل في فيلم في الموسم لوحدي".

وأضاف مجدي الهواري، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن الفضائيات والمنصات الان تعرض كل شيء وشغل السينما أصبح صعب، مضيفا: "إنك تنزل السينما بقى صعب جدا إنك تدخل فيلم وتحجز تذاكر وتحضر مع الاسرة للاستمتاع بلذة السينما".

واستكمل: "اختار اكمل مشواري منتج حال التخيير بين المهنتين لأني من ساعة ما ظهرنا في سنة 2000 كنت بنادي أن في حاجة اسمها بروديوسر ودلوقتي اتفهم ودي شغلة مكنش حد فاهمها في وقتنا ودلوقتي اتفهم أهمية البروديوسر والتايتل والنهاردة لما تيجي تتكلم مع مخرج لصالح الصورة والفيلم".