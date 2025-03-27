رئيس سيراليون: ناقشت مع الرئيس السيسي الحاجة الماسة للحفاظ علي الأمن الغذائي في دول إفريقيا

قال جوليوس مآدا بيو رئيس جمهورية سيراليون، إنه تم التأكيد خلال لقائه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون الثنائي في مجالات الدفاع والزراعة والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية والتجارة وغيرها من المجالات الأخري.

وأضاف "بيو" خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس السيسي، أنه تم المناقشة خلال اللقاء علي الحاجة الماسة للحفاظ علي الأمن الغذائي في دول إفريقيا.

وتابع رئيس جمهورية سيراليون، أنه تم التعبير عن رأيه في حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية لحل هذه القضية بشكل عادل يضمن حقوق الفلسطينيين.

https://www.youtube.com/live/sekC6fgZT1Q?si=s5W4oZirMdl9MJ9o