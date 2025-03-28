تأكد غياب محمود بنتايك عن الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي.. ترعف على السبب

كشف الإعلامي أحمد حسن عن غياب محمود بنتايك عن الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن :"تأكد غياب محمود بنتايك عن الزمالك أمام ستيلنبوش الجنوب إفريقي بسبب تأشيرة السفر ورفض سفارة جنوب إفريقيا منحه التأشيرة لعدم حصوله على إقامة رسمية في مصر".

وكان قد أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، قريب من تجديد عقده مع الفريق.



وقال العدل في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" حسين لبيب، هو من يدير الزمالك، وهو منح الثقة لميدو وحازم إمام، ولجنة التخطيط، والجميع يسعي لخدمه النادي فقط، وأنا في خدمة الزمالك ولا أتمنى أن أتولي منصب في النادي، ومرتضى منصور عرض عليا الترشح في الانتخابات ورفضت".

وعن توفير مبالغ مالية للصفقات قال:" لو يوجد لعب مالي نظيف لكانت أندية كثيرة خرجت من الدوري، ولجنة الاستثمار يوجد فيها اقطاب كبيرة، وقدرنا نجمع مبلغ مالي لدعم الصفقات نسير بخطى ثابته واطمن جمهور الزمالك، أنها مرحلة وستنتهي والفترة القادمة سيتكون أفضل جدًا جدًا".



وعن زيزز قال:" الزمالك تعاقد مع لاعبين من الأهلي، وحدث العكس، ولكن زيزو رمز وليس مثل إمام عاشور، ويعيبه المهاترات التي يفعلها وهو لاعب كبير ولكنه ليس ابن الزمالك، وبعد عودته من الدنمارك كان يريد العودة للزمالك، ولكن بسبب المقابل المادي فشلت الأمر، وبن شرقي، عمل 3 مواسم كبيرة في الزمالك وانضم للمنتخب".



وأكمل:" زيزو عمره ما كان خائن أو غدار، واتعرض عليه فلوس كتير للرحيل ولكنه رفض، وبنسبة 80% زيزو لن يلعب في مصر سوى للزمالك".



وأوضح:" ممدوح عباس، عاشق كبير للزمالك ويدعم النادي منذ أن كان يلعب حسن شحاته، وهو من أهم الناس التي تدعم النادي، ولكنه عصبي بعض الشئ ويخرج أحيًا للتعبير".



وعن أحمد بلال:" أحمد بلال تحدث معنا من أجل الانضمام للزمالك، وعرضنا الأمر على حسام حسن، ولكنه رفض ضمه".



وأتم:" في وجود ميدو وجازم إمام، سنضم صفقات مميزة ستفيد النادي".