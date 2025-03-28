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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد تطبيقها رسميا .. أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان

بعد تطبيقها رسميا.. أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان
بعد تطبيقها رسميا.. أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان
أحمد عفيفي

مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الكريم 2025، بحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث جوجل عن أسعار السلع التموينية في منحة شهر رمضان 2025.

منحة شهر رمضان

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية ضم قيمة الزيادة في الدعم خلال شهر رمضان 2025 إلى قيمة الزيادة في الدعم خلال عيد الفطر المبارك في حال عدم صرف الزيادة المخصصة لشهر رمضان 2025 أو صرف المتبقي من زيادة الدعم في رمضان مع زيادة عيد الفطر المبارك.

أسعار السلع التموينية في منحة رمضان 2025

وجاءت أسعار السلع التموينية ضمن منحة رمضان 2025 كما يلي:

- سكر معبأ 1 كجم: 30 جنيهًا.

- زيت خليط 800 مل: 52 جنيهًا.

- أرز معبأ 1 كجم: 27 جنيهًا.

- مكرونة 800 جم ك: 8.5 جنيه.

- عدس مجروش 500 جمك: 21 جنيهًا.

- شاي ناعم 40 جم: 9 جنيهات.

- جبن أبيض تتراباك 80 جم: 5 جنيهات.

- جبن أبيض تتراباك 250 جم: 81 جنيهًا.

- جبن أبيض تتراباك 125 جم: 14 جنيهًا.

- مسحوق غسيل أوتوماتيك 800 جم: 25 جنيهًا.

- مسحوق غسيل يدوي 800 جم: 16 جنيهًا.

- صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيه.

- لبن جاف 125 جم: 25.5 جنيه.

- طحينة 350 جم: 2.5 جنيه.

- طحينة طعام كيس: 2.5 جنيه.

- حلاوة طحينية سادة 40 جم: 4 جنيهات.

- بسكويت بووز ساده 40 جم: 1.5 جنيهات.

- بسكويت بووز ويفر أنواع 50 جم: 4 جنيهات.

- بسكويت بووز ويفر أنواع جم: 3.75 جنيه.

- دقيق معبأ (بلاستيك) 1 كجم: 18 جنيهًا.

- تونة مفتتة 140 جم: 18 جنيهًا.

- مكرونة سباجيتي 400 جم: 17 جنيهًا.

- قهوة سريعة الذوبان 18 جم: 4 جنيهات.

- مفروم دجاج عبوة 8 مكعب: 6 جنيهات.

- مسحوق غسيل 60 جم: 4.5 جنيه.

- مسحوق غسيل 125 كجم: 16 جنيهًا.

- مسحوق غسيل 800 جم: 25 جنيهًا.

- صابون تواليت 125 جم: 7.5 جنيه.

- مسحوق غسيل 800 جم: 14 جنيهًا.

- مكرونة 400 جمك: 8.5 جنيه.

- جبن تترباك25 جم: 7 جنيهًا.

- شاي أسود 40 جم: 5 جنيهات.

رمضان منحة شهر رمضان السلع التموينية أسعار السلع التموينية في منحة رمضان 2025 أسعار السلع التموينية

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