جمال العدل: الأهلي أعاد الزمالك للمنافسة على الدوري ونشكره على الانسحاب

أكد جمال العدل عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن انسحاب النادي الأهلي، من مباراة القمة، أعاد الفريق الأبيض للمنافسة على لقب الدوري المصري.

وقال العدل في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" عندنا مباراة مهمة جدًا والجميع مركز، وهي مباراة لها حسابات خاصة، والفوز سيكون دافعه للفريق، وفي حالة الخسارة سيكون الأمر صعب".

وتابع:" مباراة القمة، أعادت الزمالك للمنافسة على اللقب، ومنحتنا دفعة قوية، ورغم أن بيراميدز الأقرب للفوز في البطولة، ولكن الأهلي والزمالك في الصورة للمنافسة لحسم اللقب".

وأضاف:" الأهلي انسحب من مباراة الدوري في الموسم الماضي بسبب 4 مطالب، وتم تنفيذ 3 مطالب منها، وتم وضع جدول منتظم، ورحل عامل حسين، بجانب تغيير لجنة الحكام، وكانت مطالب مشروعه".

وأكمل:" عامر حسين كان بيأجل للأهلي 10 مباريات، وكان الأمر مضحك، ولذلك انسحبنا وتحملنا جميع العقوبات".

وأردف:" الأهلي طالب حكام أجانب في مباراة القمة، رغم أنه حقق العديد من النقاط بمساعدة الحكام، ولا يوجد سبب لطلبه".

وأكمل:" تغاضي حكام الفار، عن الأخطاء في المباريات يعد فسادا، وما يتردد عن أن الدوري موجه لبيراميدز غير صحيح وما المبرر لذلك".

وشدد:" في المؤتمر الصحفي أكدنا أن الحكام المصريين أضروا الزمالك، ولكن لم نطلب حكاما أجانب لمباراة القمة ونحاول أن نمنح الثقة للحكام المصريين لأنهم ركن أساسي في قطاع الكرة".

وزاد:" الأهلي انسحب في الدوري أكثر من 10 مباريات ولم يتعرض لأي عقوبات، ولكنها أول مرة يتعرض لعقوبات هذا الموسم، والمجلس لم يكن يتوقع أن توقع عليه عقوبات، وعلى النادي أن يتقبل العقوبات".

وأوضح:" أول مرة في حياتي أرى تنفيذ عقوبات على الأهلي، لأن الأمر تكرر أكثر من مرة، ولذلك جماهير الأهلي مصدومة".

وتابع:" نشكر الأهلي على الانسحاب وكان الأمر في صالح الزمالك، والدوري بدون الأهلي والزمالك ليس له معنى، والأهلي سيستكمل البطولة".