فهد البطل الحلقة 27: أحمد العوضي يكشف حقيقة شقيقه الظابط

شهدت الحلقة 27 من مسلسل فهد البطل، اتفاق أحمد العوضي مع توفيق التمساح على قتل عمرو الجارحي ولكنه فوجيء قبل التنفيذ بالعلامة التي وضعها على يد شقيقه وهو طفل رضيع.



وشهدت الحلقة زواج راوية من نادر التمساح بعد اتفاق بينهما لإتمام الزواج بدون علم شقيقها وخروج ريكو من الحبس.

وتمكن فهد البطل من إثبات براءته من أقوال ولاء أمام زوجته راوية في الوقت الذي يبحث فيه الظابط عمرو غلاب الجارحي عن تفاصيل لتوريطه في المخدرات.

وقال أحمد العوضي في تصريحات تلفزيونية إنه سعيد بالتعاون مع كارولين عزمي التي شاركته نجاح مسلسله السابق ويكرران التعاون سويا لتكون شقيقته التي يدافع عنها.

مسلسل فهد البطل من الأعمال الرمضانية المنتظرة هذا العام، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث فهد البطل في إطار شعبي مع خط درامي صعيدي، ويشارك في بطولته أحمد عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، لوسي، عصام السقا، محمود البزاوي، يارا السكري، وصفاء الطوخي، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبدالعظيم، أحمد عبدالله محمود وغيرهم.