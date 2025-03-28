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مصر للطيران تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي لإجراءات شحن البضائع والبريد
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تجتاز تفتيش الاتحاد الأوروبي لإجراءات شحن البضائع والبريد

رئيس مصر للطيران
رئيس مصر للطيران
نورهان خفاجي

نجحت شركة مصر للطيران للشحن الجوي فى اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية لمناولة وشحن البضائع والبريد من مصر إلي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وذلك علي طائرات الشركات الأجنبية التي تقوم بخدمتها، حيث تم اجتياز التفتيش الخاص بتجديد شهادة "RA3" والتى تمنح لشركات النقل الجوي التي تنقل البضائع والبريد من مطار خارج الاتحاد الأوروبي إلى مطار تابع للاتحاد الأوروبي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني والشركة القابضة لمصر للطيران بضرورة الحفاظ علي الاعتمادات المحلية والدولية لتعزيز الثقة علي المستوي الدولي وجذب مزيد من العملاء.

وبهذه المناسبة، قدم الطيار أحمد عادل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران التهنئة لجميع العاملين بشركة مصر للطيران للشحن الجوى بمناسبة نجاح الشركة في اجتياز تفتيش الاتحاد الأوروبي وتجديد شهادة RA3، والتي تعد شهادة دولية تعكس مدى الالتزام الكامل بأعلى معايير الأمن والسلامة والجودة في عمليات الشحن الجوي، واستجابة لقوانين ولوائح الاتحاد الأوروبي والتي تنص علي ضرورة تطبيق معايير أمنية معينة فيما يخص مناولة وتخزين وشحن البضائع والبريد إلي دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهو مايدعم مكانة الشركة دوليا، مضيفًا أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا بجهود العاملين بالشركة فهم الركيزة الأساسية لنجاح الشركة واستمرارها في تحقيق التميز والريادة في مجال الشحن الجوي.

ومن جانبه صرح الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي أن نتيجة التفتيش جاءت مطابقة للمعايير الدولية، مشيرا إلي استعداد وجاهزية العاملين بالشركة والتزامهم بالإجراءات الأمنية المحددة بمواقع العمل المختلفة بكل من مجمعات البضائع بالقاهرة والإسكندرية.

وأضاف الطحطاوى أن التفتيش الدولي وتجديد الاعتماد الدولي يهدف إلي التأكد من أن إجراءات مناولة الشحنات والبريد تتم بأعلي مستويات الأمن والأمان والسلامة الأرضية والجوية وبما يتطابق مع المعايير الدولية وكذلك معايير دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن الإجراءات الأمنية وإجراءات الشحن الجوي التي تتبعها الشركة مشيدا بالمجهود المبذول من جانب المسئولين المعنيين بتطبيق المتطلبات الأمنية والتنسيق والتعاون المثمر بين كافة الجهات الأمنية بوزارة الداخلية ومديرى المطارات وكذلك مسئولي مصلحة الجمارك بكافة المواقع التى تم التفتيش عليها.

وزارة الطيران مصر للطيران الشحن الجوي

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