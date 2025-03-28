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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أفكار ديكور بسيط لمنزلك في عيد الفطر

ديكور عيد الفطر
ديكور عيد الفطر

تزيين منزلك في عيد الفطر يضفي عليه بهجة وسعادة حقيقية، ولذلك يمكن أن تعتمدي علي ديكور منزلي جميل واحتفالي لا يضمن لك السعادة من الخارج فحسب، بل إن المظهر الرائع لمطبخك وصالاتك وغرفك يضفي أيضًا بهجة داخلية مثالية.

 لذا، في هذا العيد، زيّن منزلك بهذه الإضافات البسيطة، واخلق جوًا دافئًا وجذابًا للعائلة والأصدقاء.

إعداد طاولة العيد 

طاولة الطعام هي المكان الذي يجتمع فيه الأصدقاء والعائلة لمشاركة قصص الطفولة وتناول أشهى المأكولات. لذا، زيّنوا طاولة طعامكم بمفارش ومناديل وقطع مركزية أنيقة وملونة.

 ولا تنسوا استخدام قطع ديكور تقليدية كالفوانيس والشموع أو تنسيقات الزهور لإضفاء لمسة من الرقي.

استخدم الروائح

تجمّعات العيد هي يوم مثالي لإبراز عطورك الجديدة وبخورك. لذا، قبل ساعة أو ساعتين من وصول الضيوف، انعشوا منزلكم بروائح زكية باستخدام الشموع المعطرة أو البخور أو البوربوي. اختاروا روائح مثل الورد أو الياسمين أو العود لإضفاء لمسة دافئة وترابية تجمع بين البهجة والسكينة.  

الاعتماد علي اضاءة مختلفة 

 

جرّب هذا العيد بعض تنسيقات الإضاءة لخلق أجواء دافئة وجذابة في مصلاك أو قاعتك. علّق بعض الفوانيس التقليدية، أو الأضواء الزينة، أو أضواء السلاسل حول الجدران لإضفاء لمسة ساحرة وناعمة على المكان. مع الأضواء الجميلة، سيستمتع الجميع .

جهّزوا أماكن جلوس مريحة بوسائد وأغطية وسجاد فخمة، ليتمكن الضيوف من الاسترخاء والاستمتاع بصحبة بعضهم البعض. إذا كان لديكم ضيوف لا يفضلون الجلوس على طاولة الطعام لتناول الطعام، فاستخدموا السجاد والبسط الفخمة التي كانت في غرفتكم وافردوها ليتمكنوا من الجلوس معًا وتناول الطعام.

الزهور الطازجة إذا كان لديكِ متسع من الوقت، أضيفي بعض الزهور الطازجة إلى ديكور منزلكِ لإضفاء لمسة من الألوان والانتعاش. رتبيها في مزهريات أو أوانٍ، وضعيها في أرجاء غرفة المعيشة لإضفاء لمسة من الجمال الطبيعي.

 احرصي على غمرها في الماء قليلًا حتى لا تذبل مع وصول الضيوف.

 صور عائلية

 أي احتفال يكون أجمل بوجود أصدقائك وعائلتك لذا، عزّزوا هذه العلاقات، وخصصوا ركنًا أو جدارًا خاصًا في منزلكم لتعليق جميع صور العائلة الجميلة. سواءً كانت لحظات بسيطة من عيد الفطر الماضي إلى آخر رحلة حجّ قمتم بها معًا. رتّبوا الصور والإطارات بطريقة جميلة وجذابة، وشاركوا الحب مع الجميع.

عيد الفطر العيد ديكور عيد الفطر ديكور

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