أسوان في 24 ساعة| الأقباط الأرثوذكس والإنجليين يهنئون المحافظ بعيد الفطر.. ومتابعة ملفات التقنين والتصالح

شهدت محافظة أسوان أحداث متنوعة على مدار الـ 24 ساعة من يوم الخميس الموافق 27/3/2025.

استقبل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نيافة الأنبا بيشوى أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها، والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس العظيم الأنبا باخوميوس بإدفو.

محافظ أسوان يستقبل وفد الأقباط الأرثوذكس للتهنئة بمناسبة عيد الفطر

قام وفد الأقباط الإنجليين بتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك إلى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان .

وفد الأقباط الإنجليين يقدم التهنئة لمحافظ أسوان بمناسبة عيد الفطر المبارك

عيد الفطر المبارك

تفقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع التطوير ورفع الكفاءة والصيانة الشاملة بمسجد الحاج حسن ، والتى تم تنفيذها بالجهود الذاتية بتكلفة 2 مليون جنيه.

محافظ أسوان يتفقد مشروع التطوير ورفع الكفاءة والصيانة الشاملة بمسجد الحاج حسن

أفتتح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل القديم بتكلفة 7.5 مليون جنيه.



محافظ أسوان يفتتح مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الورد بكورنيش النيل

واصل اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جولاته الميدانية لمتابعة الاستعدادات الجارية داخل الحدائق والمتنزهات العامة ، والتي من بينها حدائق فريال التاريخية وبلازا درة النيل ومدكور أبو العز لاستقبال المواطنين أثناء احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك .



رفع كفاءة حديقة الورد.. كيف استعدت أسوان لعيد الفطر؟

قدم اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان آسمى التهانى القلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، وللقيادات الحكومية والتنفيذية ، ولأهالى أسوان بمناسبة ليلة القدر وقرب حلول عيد الفطر المبارك .



محافظ أسوان: استثمار روح الجد والاجتهاد لتكون دستور عمل وأسلوب حياة

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة الإنتهاء من ملف التقنين بشكل كامل بحيث يتم مضاعفة المجهود للوصول إلى المستهدف بنهو كافة الملفات المتبقية .



محافظ أسوان : تشكيل لجنة مركزية للبت فى طلبات تقنين الأراضي

أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على استمرار المحافظة في نجاحها لتحقيق تقدم ملحوظ فى ملف التصالح على الأشهر الماضية .

محافظ أسوان: نجحنا بالبت في طلبات التصالح بنسبة 89.4%

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان توجيهاته بزيادة وتيرة العمل لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2024/2025.

محافظ أسوان يوجه بزيادة العمل بالخطة الاستثمارية لحصد حافز الأداء

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على الانتهاء من كافة الحالات المخالفة التى تم رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية .

محافظ أسوان يشدد للانتهاء من الحالات المخالفة المرصودة عبر منظومة المتغيرات المكانية