انتهاء الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق

أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق عن انتهاء جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الفطر المبارك لعام 2025 م داخل شبكة خطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف ( LRT).



و أشارت الوزارة في بيانها إلى تعديل مواعيد التشغيل تيسيراً على جمهور الركاب خلال أيام العطلة الرسمية التي اعتمدها رئاسة مجلس الوزراء.

وأشار البيان إلى توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق وقيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل الخطين الأول والثاني للمترو والشركة الفرنسية المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف (LRT) بإستمرار المتابعة الدقيقة لحركة التشغيل و تواجد قيادات ومسؤولي المرفقين بالخطوط، لمتابعة انتظام مواعيد التقاطر والاطمئنان المستمر على النظام داخل المحطات.

كما وجه بالدفع بقطارات إضافية فارغة خلال أوقات الذروة لتخفيف الإزدحام ، و استعداد فرق الطوارئ المنتشرة في المحطات لمواجهة أي أعطال طارئة وإصلاحها على الفور وذلك لتقديم أفضل الخدمات لجمهور الركاب خلال أيام عيد الفطر المبارك لعام 2025 م.