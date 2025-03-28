شيكابالا يتفاعل مع أبطال مسلسل فهد البطل

نشر محمود عبدالرازق شيكابالا، قائد فريق الزمالك صورة من مسلسل فهد البطل فى إشارة لمشاهدة العمل وإعجابه به، من خلال خاصية الاستورى عبر حسابه على موقع إنستجرام.

وشهدت الحلقة الـ 27 من مسلسل فهد البطل إثارة كبيرة بعدما اكتشفت ولاء كمين من فهد لها حينما دخلت عليهما كناريا وأمها أثناء حديثه معها ليكتشفا أنها السبب في كل ما حدث وأنها كانت كاذبة.

وبدأت الحلقة الـ 27 من مسلسل فهد البطل من خلال مشهد يجمع ما بين فهد وولاء بعدما ذهب لها وأخبرها بأنه مستعد للارتباط بها وأنه نادم على ما فعله معها لترد عليها بأنها هددته من الأول وهو لم يستمع.

يعرض مسلسل فهد البطل على قناة ON فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الأولى فى تمام الساعة 6:45 صباحا، بينما يعرض على on دراما فى تمام الساعة 12 صباحا، ويعاد عرضها 12 ظهرا، و4:30 مساء.

ويعرض على قناة الحياة مسلسل فهد البطل الحلقة فى تمام الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى 5:00 صباحا، والإعادة الثانية 10:45 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الرقمية.

قصة مسلسل فهد البطل

وتدور أحداث مسلسل فهد البطل حول فهد الشاب الصعيدى الذى يضطر للهروب من أهله بسبب الظلم الذى تعرض لها، وبعد استقراره فى القاهرة تتعرض شقيقته لحادث يجعله تدخل فى معارك وصراعات لا تنتهى، من أجل الحصول على حق شقيقته.

ابطال مسلسل فهد البطل

مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، عصام السقا، محمود البزاوى، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، عايدة رياض، حجاج عبد العظيم، أحمد عبد الله محمود وآخرين.