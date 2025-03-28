آخر موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

يبحث المواطنون عن موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر، وذلك عقب التصريح الرسمي الصادر عن وزير العمل محمد جبران بخصوص إجازة العيد للقطاع الخاص.

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

ويستعرض “صدي البلد” تفاصيل أول أيام عيد الفطر وفقا للحسابات الفلكية، بالإضافة إلى عدد أيام العطلة لكل الفئات.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي



أعلنت الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الحكومي، والتي ستبدأ يوم السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025.

في حال ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1446 هـ وتحديد يوم الاثنين 31 مارس 2025 كأول أيام العيد، ستمتد الإجازة حتى يوم الأربعاء 2 أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 2025 للمدارس



أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، عن منح الطلاب في جميع مدارس الجمهورية إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي ستبدأ من السبت 29 مارس 2025 وتستمر حتى الجمعة 4 أبريل 2025، على أن تستأنف الدراسة يوم السبت 5 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2025 للمعاهد الأزهرية



بناء على توجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، أعلن وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، عن منح طلاب المعاهد الأزهرية إجازة رسمية تبدأ من السبت 29 مارس 2025 وحتى الجمعة 4 أبريل 2025، مع استئناف الدراسة يوم السبت 5 أبريل.

إجازة عيد الفطر 2025 للقطاع الخاص



أعلن وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء، عن تعديل مدة إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص، بحيث تبدأ من يوم السبت 29 مارس وتستمر حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، بدلا من الاقتصار على يومي الأول والثاني من شوال.

وفي حال ثبوت رؤية هلال شوال، ستمتد الإجازة حتى الأربعاء 2 أبريل 2025.

موعد عيد الفطر 2025



- عيد الفطر: الأحد 30 مارس 2025.

- إجازة عيد الفطر: الإثنين 31 مارس 2025.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات



من المقرر أن تقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:13 صباحا، مع اختلاف بسيط في التوقيت بين المحافظات وفقا لمواقيت شروق الشمس.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في بعض المحافظات



- القاهرة: 6:13 صباحا

- الجيزة: 6:12 صباحا

- الإسكندرية: 6:16 صباحا

- بورسعيد: 6:07 صباحا

- السويس: 6:07 صباحا

- العريش: 6:01 صباحا

- شرم الشيخ: 6:00 صباحا

- طنطا: 6:12 صباحا

- المنصورة: 6:11 صباحا

- الزقازيق: 6:10 صباحا

- الفيوم: 6:14 صباحا

- بني سويف: 6:13 صباحا

- أسيوط: 6:13 صباحا

- سوهاج: 6:11 صباحا

- قنا: 6:07 صباحا

- أسوان: 6:07 صباحا

- مرسى مطروح: 6:27 صباحا

- الإسماعيلية: 6:07 صباحا

- دمياط: 6:09 صباحا

- نويبع: 5:59 صباحا

- حلايب: 5:53 صباحا

- شلاتين: 5:57 صباحا

الإجازات الرسمية في مصر 2025



تتضمن العطلات الرسمية في مصر مجموعة من المناسبات الوطنية والدينية، وهي كالتالي:

المناسبات الدينية:

- الاثنين 31 مارس – عيد الفطر المبارك

- الجمعة 6 يونيو – وقفة عرفات

- السبت 7 يونيو – عيد الأضحى المبارك

- الجمعة 27 يونيو – رأس السنة الهجرية

- السبت 6 سبتمبر – المولد النبوي الشريف

المناسبات الوطنية:

- الثلاثاء 7 يناير – عيد الميلاد المجيد

- السبت 25 يناير – ثورة 25 يناير

- الاثنين 21 أبريل – شم النسيم

- الجمعة 25 أبريل – عيد تحرير سيناء

- الخميس 1 مايو – عيد العمال

- الاثنين 3 يونيو – ذكرى ثورة 3 يونيو

- الأربعاء 23 يوليو – ثورة 23 يوليو

- الاثنين 6 أكتوبر – ذكرى انتصارات حرب أكتوبر