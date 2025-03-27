للقطاع الخاص.. نظام إجازات الأعياد بالقانون الجديد

يتزامن الإعلان عن إجازة عيد الفطر المبارك للعاملين بالقطاع الخاص مع مناقشات مشروع قانون العمل الجديد التي أقرها مجلس النواب في المجموع، على أن يصدر الموافقة النهائية في جلسة لاحقة يعقدها البرلمان.

ويتساءل عمال القطاع الخاص عن نظام الإجازات في الأعياد في مشروع قانون العمل الجديد، وهل هناك اختلاف في عدد الأيام الإجمالية للحصول على الإجازات في الأعياد طوال أيام السنة؟.

إجازات الأعياد في القانون الجديد

بالرجوع إلى مشروع قانون العمل الجديد نجده نص على أن للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.

إجازات الأعياد في قانون العمل الحالي

ونفس الإجراءات منصوص عليها في قانون العمل الحالي، حيث ينص على أنه: للعامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوماً في السنة.

ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر

اجازة عيد الفطر

وأعلن وزير العمل محمد جبران، تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص، لتصبح من يوم السبت الموافق 29 من شهر مارس عام 2025 حتى يوم الثلاثاء الموافق 1 من شهر أبريل عام 2025، على أن تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.

كما تضمن قرار وزير العمل، أنه إذا أسفرت الرؤية الشرعية لهلال شهر شوال 1446 هجرية عن أن يوم الاثنين الموافق 31 من مارس عام 2025 ميلادية هو أول أيام شهر شوال 1446 هجرية فتمتد الإجازة السابق الإشارة إليها حتي يوم الأربعاء الموافق 2 من إبريل عام 2025، مع التنبيه على أحقية صاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام ، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك ،ويستحق العامل في هذه الحالة ،بالإضافة إلى أجره عن هذه الأيام، مِثلّي هذا الأجر.