رسميًا.. دار الإفتاء تعلن أول أيام عيد الفطر المبارك السبت المقبل بعد الرؤية

يبحث المواطنين، عن موعد عيد الفطر المبارك، والتي أعلنته دار الإفتاء المصرية أنها ستعلن رسميًا عن موعد عيد الفطر المبارك يوم السبت المقبل، داعية المواطنين إلى متابعة صفحتها الرسمية للاطلاع على النتيجة فور صدورها.

عيد الفطر يوم الأحد أم الإثنين

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر شوال لعام 1446 هـ مساء يوم السبت 29 مارس 2025 لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفقًا لنتائج الرؤية الشرعية:

إذا ثبتت رؤية الهلال، يكون الأحد 30 مارس 2025 أول أيام العيد.

إذا لم تثبت الرؤية، يُكمل شهر رمضان 30 يومًا، ويكون الإثنين 31 مارس 2025 هو أول أيام العيد.

معهد البحوث الفلكية أعلن أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1 ظهرًا بتوقيت القاهرة يوم السبت 29 مارس 2025، الموافق 29 رمضان 1446 هـ.

مركز الفلك الدولي أشار إلى أن رؤية هلال شوال يوم السبت ستكون صعبة للغاية سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوبات في معظم الدول العربية والإسلامية، نظرًا لغروب القمر قبل الشمس أو بقائه لفترة قصيرة جدًا بعد الغروب.

رغم صعوبة الرؤية الفلكية، قد تعلن بعض الدول أن الأحد هو أول أيام العيد إذا تم قبول شهادات رؤية الهلال، وهو أمر حدث في بعض السنوات السابقة، لكن القرار النهائي يعود إلى الجهات الشرعية المختصة في كل دولة.

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

من المقرر أن تُقام صلاة عيد الفطر في القاهرة في تمام الساعة 6:13 صباحًا، مع اختلاف بسيط في التوقيت بين المحافظات وفقًا لمواقيت شروق الشمس.

مواقيت صلاة عيد الفطر 2025 في بعض المحافظات

- القاهرة: 6:13 صباحًا

- الجيزة: 6:12 صباحًا

- الإسكندرية: 6:16 صباحًا

- بورسعيد: 6:07 صباحًا

- السويس: 6:07 صباحًا

- العريش: 6:01 صباحًا

- شرم الشيخ: 6:00 صباحًا

- طنطا: 6:12 صباحًا

- المنصورة: 6:11 صباحًا

- الزقازيق: 6:10 صباحًا

- الفيوم: 6:14 صباحًا

- بني سويف: 6:13 صباحًا

- أسيوط: 6:13 صباحًا

- سوهاج: 6:11 صباحًا

- قنا: 6:07 صباحًا

- أسوان: 6:07 صباحًا

- مرسى مطروح: 6:27 صباحًا

- الإسماعيلية: 6:07 صباحًا

- دمياط: 6:09 صباحًا

- نويبع: 5:59 صباحًا

- حلايب: 5:53 صباحًا

- شلاتين: 5:57 صباحًا

ويفضل متابعة التحديثات الرسمية من دار الإفتاء المصرية لمعرفة الإعلان النهائي عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 وتوقيت الصلاة في مختلف المحافظات.