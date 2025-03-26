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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

فنادق ومنتجعات جنوب سيناء تستعد لحجوزات إجازة عيد الفطر

المنتجعات السياحية بشرم الشيخ
المنتجعات السياحية بشرم الشيخ
ايمن محمد

تستعد فنادق ومنتجعات جنوب سيناء  لحجوزات واشغالات سياحية كبيرة خلال  عطلة عيد الفطر المبارك  وخاصة بعد الإجازة الكبيرة التي منحها مجلس الوزراء للموظفين والمدارس .

وقد أعدت الفنادق والمنتجعات السياحية  برامج سياحية وحفلات كبري لنزلاء الفنادق مع استضافة مطربين لإحياء الحفلات .

وقال الخبير السياحي احمد مجدي المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء السياحة إن شرم الشيخ سوف تشهد إقبال كبير في عطلة عيد الفطر المبارك وخاصة من السياح المصريين والعرب الذين يفضلون مدينتي شرم الشيخ ودهب نتيجة الطقس الدافئ والمعتدل طوال شهري أبريل .

ويستمتع السياح في مدينتي شرم الشيخ ودهب بأنشطة الغوص والسياحة والالعاب البخرية والسفاري داخل الوديان الجبليه داخل الكانيونات الملونة .


واضاف علي عايش الخبير السياحي بدهب أن دهب في الأعياد   والمناسبات تكون أكثر إقبالا نتيجة الأجواء الجميلة في الأعياد والمناسبات والرحلات البحرية والسفاري .
بينما تشهد مدينة سانت كاترين اقبال كبير علي صعود قمة جبل موسي والاستماع بمشاهدة شروق الشمس  الخلابة لتصاعد السحب .


كما سوف تشهد مدينة رأس سدر اقبال كبير من محافظات القاهرة الكبري والدلتا لقربها من تلك المحافظات ولما تتمتع به راس سدر شواطئ خلابة وقربها من تلك المحافظات .

ومن المتوقع أن يصل حجم الاشغالات في شرم الشيخ لنسبة 80% كما تشهد مدينة دهب اقبال كبير علي الحجوزات في عطلة عيد الفطر المبارك 

جنوب سيناء عطلة عيد الفطر الاشغالات السياحية

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