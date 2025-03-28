أطيب وأجدع كندة.. حاتم صلاح يهنئ كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها

حرص الفنان حاتم صلاح على تهنئة الفنانة كندة علوش بمناسبة عيد ميلادها ونشر صورة تجمعهما سويًا على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها: "اطيب واجدع كندا يا ملكه جوه مجالنا زي النهارده جيتي واكيد مبروك ما جلنا إيدك تقيله في الاكشن ممكن تجيب اجلنا فرحات بيقول لناهد ميلادك خير وجلنا لو عمرو ماجابش تورتة اعتبرينا خلاص اكلنا".

واحتفل الفنان عمرو يوسف، بعيد ميلاد زوجته الفنانة كندة علوش، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وهنأ عمرو يوسف، زوجته كندة، وكتب: “كل سنة وانتي طيبة وحلوة وعسل.. كل سنة وانتي حبيبة قلبي”.

أحدث أفلام كندة علوش

تستعد منصة نتفلكيس لطرح فيلم “نزوح” من بطولة الفنانة كندة علوش، يوم 31 من الشهر الجاري.

تفاصيل فيلم نزوح

الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، وسامر المصري، وهالة زين، ونزار العاني، ودارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم.

بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

أحداث فيلم “نزوح”

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.