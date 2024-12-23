كندة علوش تحتفل بعيد ميلاد عمرو يوسف: صديقي المفضل ومساحتي الآمنة

حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة زوجها عمرو يوسف بعيد ميلاده من خلال صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير إنستجرام.



ونشرت كندة صور تجمعها بعمرو يوسف وكتبت له قائلة: عيد ميلاد سعيد لحبيبي ، وصديقي المفضل ومساحتي الآمنة.



وتابعت: أنت كل شىء بالنسبة ليا، حياتي مميزة معاك احنا مع بعض فى السراء والضراء والمرض والصحة حتى يفقرنا الموت.

أحدث أفلام كندة علوش

أ×طر

تستعد منصة نتفلكيس لطرح فيلم “ نزوح ” من بطولة الفنانة كندة علوش ، يوم 31 من الشهر الجاري.

تفاصيل فيلم نزوح



الفيلم من تأليف وإخراج سؤدد كعدان وتم تصويره في تركيا، ومن بطولة كندة علوش، سامر المصري، هالة زين ونزار العاني، و دارينا الجندي، وتولت تصويره مديرة التصوير الشهيرة هيلين لوفار، وتتولي شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي، فيما تتولى شركة MK2 مبيعات الفيلم بأنحاء العالم. بينما توزعه في فرنسا شركة PYRAMIDE، وتم تمويل إنتاجه من خلال FILM4، وStar Collective.

أحداث فيلم نزوح

تدور أحداث الفيلم في سوريا خلال صراعات السنوات الماضية، حيث يدمر صاروخ سقف منزل الفتاة زينة "هالة زين" ذات الـ 14 سنة، لتنام بعدها لأول مرة تحت النجوم، وتقيم صداقة مع عامر "نزار العاني" الصبي بالمنزل المجاور، ومع تصاعد العنف تُصر والدتها هالة "كندة علوش" على الرحيل وتدخل في صراع مع زوجها معتز "سامر المصري" الذي يرفض أن يتحول للاجئ ويمنع عائلته من ترك المنزل.