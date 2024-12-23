عدى شهر ولسة مش مصدقة.. رسالة مؤثرة من ابنة محمد رحيم

حرصت ماسة ابنة الراحل محمد رحيم على التعليق على لقاء والدها الذي أجراه قبل وفاته مع قناة القاهرة الوثائقية.



ونشرت ماسة جزء من لقاء والدها على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام وعلقت عليه قائلة: لقاء بابا مع الوثائقية.. لما شفته حسيت إن بابا جمبي وبيكلمني زي ما دايماً كان بيكلمني.



وأضافت: أكتر أب عارف أولاده من غير ما كنا نتكلم أو نقول حاجة، وبالمناسبة بابا هو الي حبب كل حد فينا في الحاجه الي هو بيعملها، لأن كل جانب مننا فيه، ولما كنا بنشوف نفسنا فيه كنا بنحب الي بنعمله أكتر.



وتابعت: عدى شهر النهارده يا بابا ولسا مش مصدقة.. أطول شهر عدى عليا في العمر… الله يرحمك ويغفرلك اللهمّ اجره عن الإحسان إحساناً، اللهمّ أنزله منزلاً مباركاً، وأنت خير المنزلين.

فيلم وثائقي عن محمد رحيم

كشفت أنوسة كوتة مدربة الأسود وأرملة الملحن الراحل محمد رحيم عن تفاصيل الفيلم الوثائقى الذى من المقرر أن يتم تقديمه عن الملحن الراحل محمد رحيم.

وقالت أنوسة كوتة فى تصريح لـ “صدى البلد”: الفيلم من إنتاجنا ومن المقرر أن يقوم بإخراجه على العلى ونحن حاليا فى مرحلة التحضيرات.

وأضافت أنوسة كوتة: نحن حاليا مشغولين أكثر بالأربعين ولكن بعد ذلك نتفرغ لإنتاج الفيلم الذى أعتبر من أهم الأعمال التى تقدم عن محمد رحيم لانه يستحق أن نوثق حياته الفنية فى عمل فنى يليق به.

وأشارت أنوسة كوتة إلى أن محمد رحيم قدم كثير من الأعمال الفنية وكان من الشخصيات المؤثرة فى الموسيقى وتعاون مع كثير من النجوم والمطربين وحقق نجاحات كثيرا طوال مسيرته الفنية.